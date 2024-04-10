РФ манипулирует данными по поводу своего летнего наступления — ЦПД

Что говорят в РФ по поводу летнего наступления

Сейчас гражданских вообще обрабатывают этими "ипсохами". Они прощупывают не только фронт, они прощупывают реакцию населения на некоторые вещи. Убрасывают о Харькове, о наступлении, об окружении, — сказал Коваленко. Поделиться

Он напомнил о фейковых сообщениях от ГСЧС об "эвакуации из Харькова", которые оказались враждебными ИПСО. Похожие фейки обвиняли для жителей Чернигова, Сум, Киева.

По мнению руководителя ЦПИ, такими "вбросами" россияне хотят привести к тому, чтобы больше людей выехало из городов и была паника.

И таким образом они размывают восприятие: люди не понимают, а откуда они будут наступать. С другой стороны, вот эта железная дорога... которую они тянут в Крым, южная и там... они также создают определенное видение для наших военных, что они могут и там где-то накопить... Но, конечно, основной удар лично как я вижу, он будет нанесен все же — Угледар, Часов Яр, Краматорск и Купянское направление, — подытожил Андрей Коваленко. Поделиться

Что известно об обстановке в Харькове

По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, мониторинг ситуации ведется практически постоянно, чтобы возможно было оперативно отреагировать на вызовы.

Мы пока не видим тех штурмовых войск Российской Федерации, которыми они могли бы попытаться открыть еще новый фронт или на севере, или на северо-восточном направлении, или на северо-западном направлении — на стыке областей Сумской и Харьковской, — сказал Синегубов. Поделиться

Слухи о возможном наступлении Российской Федерации в Харьков Синегубов назвал манипуляциями.