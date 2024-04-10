РФ манипулирует данными по поводу своего летнего наступления — ЦПД

Российская пропаганда намеренно "вбрасывает" ИПСО о вероятном "наступлении" окупантов на Харьков, Херсон, Сумы или Киев.
Что говорят в РФ по поводу летнего наступления
Он напомнил о фейковых сообщениях от ГСЧС об "эвакуации из Харькова", которые оказались враждебными ИПСО. Похожие фейки обвиняли для жителей Чернигова, Сум, Киева.
По мнению руководителя ЦПИ, такими "вбросами" россияне хотят привести к тому, чтобы больше людей выехало из городов и была паника.
Что известно об обстановке в Харькове
По словам главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, мониторинг ситуации ведется практически постоянно, чтобы возможно было оперативно отреагировать на вызовы.
Слухи о возможном наступлении Российской Федерации в Харьков Синегубов назвал манипуляциями.
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