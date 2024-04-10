ЦПД опровергает фейки по планам Украины мобилизовать женщин

Вопрос о принудительной мобилизации женщин по состоянию на сегодняшний день не стоит на повестке дня в Украине.
Что в ЦПД говорят о планах Украины мобилизовать женщин
В центре отметили, что сейчас активно распространяется информация, что в Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин.
Центр отмечает, что ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин.
Центр противодействия дезинформации призвал украинцев доверять только верифицированным источникам информации.
Что раньше заявляли о мобилизации женщин
Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times заявила, что Украина должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.
Напомним, что в прошлом году, бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что в Украине не мобилизуют женщин без их согласия, то же касается и женщин-медиков.
В то же время, с 1 октября 2023 года женщинам определенных профессий необходимо было начинать становиться на военный учет.
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