ЦПД опровергает фейки по планам Украины мобилизовать женщин

Вопрос о принудительной мобилизации женщин по состоянию на сегодняшний день не стоит на повестке дня в Украине.

Что в ЦПД говорят о планах Украины мобилизовать женщин

В центре отметили, что сейчас активно распространяется информация, что в Украине собираются внести изменения в законодательство по мобилизации женщин.

Центр отмечает, что ни один закон, касающийся мобилизации, не предусматривает мобилизацию женщин.

Так что распространяемая информация — фейковая. Вопрос мобилизации женщин сегодня не актуален и не рассматривается органами власти. Женщины могут мобилизовываться в Сила обороны Украины исключительно добровольно. Другое — не планируется, — подчеркнули в ЦПИ. Поделиться

Центр противодействия дезинформации призвал украинцев доверять только верифицированным источникам информации.

Что раньше заявляли о мобилизации женщин

Советник по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками Оксана Григорьева в интервью The Times заявила, что Украина должна готовиться к тому, что в ближайшие годы придется мобилизовать и женщин.

Как и Израиль, мы должны быть готовы к этому, а это значит, что мы должны учить мужчин и женщин быть готовыми к войне, — сообщила советница. Поделиться

Напомним, что в прошлом году, бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что в Украине не мобилизуют женщин без их согласия, то же касается и женщин-медиков.

В то же время, с 1 октября 2023 года женщинам определенных профессий необходимо было начинать становиться на военный учет.