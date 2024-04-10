ЦПД спростовує фейки щодо планів України мобілізувати жінок

Питання щодо примусової мобілізації жінок станом на сьогодні не стоїть на порядку денному в Україні.
Що в ЦПД кажуть щодо планів України мобілізувати жінок
В центрі зазначили, що нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок.
Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.
Центр протидії дезінформації закликав українців довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.
Що раніше заявляли про мобілізацію жінок
Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна повинна готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати й жінок.
Нагадаємо, що минулого року, колишній заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що в Україні не мобілізують жінок без їхньої згоди, теж саме стосується й жінок-медиків.
Водночас з 1 жовтня 2023 року жінкам певних професій необхідно було починати ставати на військовий облік.
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