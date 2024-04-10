ЦПД спростовує фейки щодо планів України мобілізувати жінок
Категорія
Україна
Дата публікації

ЦПД спростовує фейки щодо планів України мобілізувати жінок

Центр протидії дезінформації
мобілізація жінок

Питання щодо примусової мобілізації жінок станом на сьогодні не стоїть на порядку денному в Україні.

Що в ЦПД кажуть щодо планів України мобілізувати жінок

В центрі зазначили, що нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок.

Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.

Тож розповсюджувана інформація — фейкова. Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше — не планується, — наголосили в ЦПД.

Центр протидії дезінформації закликав українців довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Що раніше заявляли про мобілізацію жінок

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна повинна готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати й жінок.

Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни, — повідомила радниця.

Нагадаємо, що минулого року, колишній заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що в Україні не мобілізують жінок без їхньої згоди, теж саме стосується й жінок-медиків.

Водночас з 1 жовтня 2023 року жінкам певних професій необхідно було починати ставати на військовий облік.

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