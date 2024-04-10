ЦПД спростовує фейки щодо планів України мобілізувати жінок

Питання щодо примусової мобілізації жінок станом на сьогодні не стоїть на порядку денному в Україні.

Що в ЦПД кажуть щодо планів України мобілізувати жінок

В центрі зазначили, що нині активно розповсюджується інформація, що буцімто в Україні збираються внести зміни до законодавства щодо мобілізації жінок.

Центр наголошує, що жоден закон, який стосується мобілізації, не передбачає мобілізації жінок.

Тож розповсюджувана інформація — фейкова. Питання мобілізації жінок сьогодні не є актуальним та не розглядається органами влади. Жінки можуть мобілізовуватися до Сил оборони України виключно добровільно. Інше — не планується, — наголосили в ЦПД. Поширити

Центр протидії дезінформації закликав українців довіряти тільки верифікованим джерелам інформації.

Що раніше заявляли про мобілізацію жінок

Радниця з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва в інтерв'ю The Times заявила, що Україна повинна готуватися до того, що в найближчі роки доведеться мобілізувати й жінок.

Як і Ізраїль, ми повинні бути готові до цього, а це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни, — повідомила радниця. Поширити

Нагадаємо, що минулого року, колишній заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що в Україні не мобілізують жінок без їхньої згоди, теж саме стосується й жінок-медиків.

Водночас з 1 жовтня 2023 року жінкам певних професій необхідно було починати ставати на військовий облік.