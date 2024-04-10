РФ маніпулює даними щодо свого літнього наступу — ЦПД

Російська пропаганда навмисно "вкидує" ІПСО про ймовірний "наступ" окупантів на Харків, Херсон, Суми чи Київ.
Що кажуть в РФ щодо літнього наступу
Він нагадав про фейкові повідомлення від ДСНС про "евакуація з Харкова", які виявилися ворожою ІПСО. Схожі фейки закидали для жителів Чернігова, Сум, Києва.
На думку керівника ЦПД, такими "вкидами" росіяни хочуть призвести до того, щоб якнайбільше людей виїхало з міст і була паніка.
Що відомо про обстановку у Харкові
За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, моніторинг ситуації ведеться практично постійно, аби можливо було оперативного відреагувати на виклики.
Чутки про можливий наступ Російської Федерації на Харків Синєгубов назвав маніпуляціями.
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