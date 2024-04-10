РФ маніпулює даними щодо свого літнього наступу — ЦПД

Що кажуть в РФ щодо літнього наступу

Зараз цивільних взагалі обробляють оцими "іпсохами". Вони промацують не лише фронт, вони промацують реакцію населення на певні речі. Вкидають про Харків, про наступ, про оточення, — сказав Коваленко. Поширити

Він нагадав про фейкові повідомлення від ДСНС про "евакуація з Харкова", які виявилися ворожою ІПСО. Схожі фейки закидали для жителів Чернігова, Сум, Києва.

На думку керівника ЦПД, такими "вкидами" росіяни хочуть призвести до того, щоб якнайбільше людей виїхало з міст і була паніка.

І таким чином вони розмивають сприйняття: люди не розуміють, а звідки ж вони наступатимуть. З іншого боку, ось ця залізниця... яку вони тягнуть до Криму, південна і там... вони також створюють певне бачення для наших військових, що вони можуть і там десь накопичити... Але, звісно ж, основний удар, особисто як я бачу, його буде завдано все ж таки — Вугледар, Часів Яр, Краматорськ і Куп'янський напрямок, — підсумував Андрій Коваленко. Поширити

Що відомо про обстановку у Харкові

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, моніторинг ситуації ведеться практично постійно, аби можливо було оперативного відреагувати на виклики.

Ми наразі не бачимо тих штурмових військ Російської Федерації, якими б вони могли б спробувати відкрити ще новий фронт або на півночі, або на північно-східному напрямку, або на північно-західному напрямку — на стику областей Сумської та Харківської, — сказав Синєгубов. Поширити

Чутки про можливий наступ Російської Федерації на Харків Синєгубов назвав маніпуляціями.