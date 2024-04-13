Когда и как будет происходить новое масштабное наступление армии РФ — данные FT

Согласно данным Financial Times, российский диктатор Владимир Путин хочет, чтобы его оккупационные войска захватили больше территории Донецкой, Херсонской, Луганской и Запорожской областей.
Летом 2024 года может начаться новое наступление армии РФ
Журналисты узнали от своих инсайдеров в украинских властях и на Западе о том, что российские захватчики хотят летом начать наступление сразу на четырех направлениях.
Кроме того, сообщается, что оккупанты максимально концентрируют свои усилия вокруг города Часов Яр, который находится всего в 15 км к западу от Бахмута.
Журналисты прогнозируют, что это будет очень важная битва для Украины, ведь, как известно, Часов Яр расположен на удобной для обороны возвышенности.
По мнению редакции издания, "оперативное наращивание поставок боеприпасов может оказаться критически важным" для Вооруженных сил Украины.
Сырский сообщил об обострении на фронте
13 апреля Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский официально подтвердил, что обстановка на Восточном фронте в последние дни существенно обострилась.
По его словам, главная причина — активизация наступательных действий армии РФ после проведения "выборов" Путина в стране-агрессорке.
Александр Сырский добавил, что этому способствует теплая сухая погода, которая сделала танкодоступной большую часть открытых участков местности.
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