Действительно ли у Украины закончились ракеты к Patriot и Iris-T — объяснение Подоляка

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, несмотря на то, что у Украины пока еще не закончились американские ракеты ПВО к Patriot и Iris-T, их дефицит уже ощутим.

В Украине есть нехватка ракеты к Patriot и Iris-T

Они (ракеты — ред.) безусловно в дефиците. Михаил Подоляк Советник главы ОПУ

Михаил Подоляк обращает внимание на то, что страна-агрессорка начала использовать новую тактику нападения на электростанции с использованием "до 10 или 12 ракет одновременно", минуя противоракетные щиты Patriot и другие системы противоракетной обороны.

Система перегружена… Теперь мы должны понять, сможем ли мы сохранить систему, нужны ли нам дополнительные системы ПВО, особенно против ультразвуковых баллистических ракет, и сможем ли мы восстановить разрушенные объекты, — объяснил представитель ОПУ. Поделиться

По мнению Михаила Подоляка, союзникам Украины крайне важно осознать, что Путин "ведет войну против гражданского населения" Украины.

Он также озабочен тем фактом, что международное сообщество все реже осуждает преступления Кремля.

Россияне полностью разрушили одну из самых больших теплоэлектростанций в Европе. Но мы не видим никаких резолюций Совбеза ООН или каких-либо других подобных заявлений. Михаил Подоляк Советник главы ОПУ

Какими ракетами РФ разрушила Трипольскую ТЭС

Согласно данным экспертов Defense Express, во время удара по Трипольской ТЭС армия РФ применила свои новые крылатые ракеты Х-69.

Именно они дали возможность врагу полностью уничтожить мощную электростанцию Киевской области.

Что важно понимать, Х-69 — дозвуковая крылатая ракета для самолетов тактической авиации, которую враг может использовать с Су-34 и Су-35.

Дальность пуска ракет составила около 400 км. Этот параметр превышает известные оценки дальности Х-69 в 300 км как очередной итерации Х-59МК2.