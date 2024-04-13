Чи дійсно в України закінчилися ракети до Patriot і Iris-T — пояснення Подоляка

За словами радника глави ОПУ Михайла Подоляка, попри те, що в України поки ще не закінчилися американські ракети ППО Patriot і німецькі Iris-T, їхній дефіцит уже відчутний.

В Україні є брак ракети до Patriot і Iris-T

Вони (ракети — ред.) безумовно в дефіциті. Михайло Подоляк Радник глави ООПУ

Михайло Подоляк звертає увагу на те, що країна-агресорка почала використовувати нову тактику нападу на електростанції з використанням "до 10 або 12 ракет одночасно", минаючи протиракетні щити Patriot та інші системи протиракетної оборони.

"Система перевантажена… Тепер ми повинні зрозуміти, чи зможемо ми зберегти систему, чи потрібні нам додаткові системи ППО, особливо проти ультразвукових балістичних ракет ракет, і чи зможемо ми відновити зруйновані об'єкти, — пояснив представник ОПУ. Поширити

На переконання Михайла Подоляка, союзникам України вкрай важливо усвідомити, що Путін "веде війну проти цивільного населення" України.

Він також стурбований тим фактом, що міжнародна спільнота дедалі рідше засуджує злочини Кремля.

Росіяни повністю зруйнували одну з найбільших теплоелектростанцій у Європі. Але ми не бачимо жодних резолюцій Ради безпеки ООН або будь-яких інших подібних заяв. Михайло Подоляк Радник глави ОПУ

Якими ракетами РФ зруйнувала Трипільську ТЕС

Згідно з даними експертів Defense Express, під час удару по Трипільській ТЕС армія РФ застосувала свої нові крилаті ракети Х-69.

Саме вони дали можливість ворогу повністю знищити найпотужнішу електростанцію Київщини.

Що важливо розуміти, Х-69 — дозвукова крилата ракета для літаків тактичної авіації, яку ворог може використовувати з Су-34 та Су-35.

Дальність пуску ракет склала близько 400 км. Цей параметр перевищує відомі оцінки дальності Х-69 у 300 км, як чергової ітерації Х-59МК2.