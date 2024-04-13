Путін створив нові проблеми для економіки РФ — розвідка Британії

Британські розвідники звертають увагу на те, що два нові закони, які були ухвалені в країні-агресорці задля “підтримки” солдат РФ, будуть мати серйозні наслідки для економіки ворога.
Путін намагається запобігти бунту військових у Росії
Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що перший закон звільнив російських окупантів, які воюють в Україні, від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитних канікул.
Окрім того, зазначається, що другий — забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військових протягом одного року з дня смерті чоловіка.
На переконання британських розвідників, цілком можливо, диктатор Путін ухвалив ці закони в надії заспокоїти своїх військових, фінансово заохотити до армії більше солдатів в обмін на державні пільги, а також обмежити критику з боку дружин загиблих окупантів.
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Таке рішення, як повідомляє британська розвідка, у Кремлі ухвалили через масштабні втрати армії РФ на фронті.
Окрім того, наголошується, що країна-агресорка продовжує призивати солдатів навесні та восени, і цієї весни планує призвати близько 150 тисяч солдатів у віці від 18 до 30 років, що відповідає числу призовників, призваних раніше.
Як вдалося дізнатися Міноборони Великої Британії, ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх видах збройних сил РФ, однак наразі не залучені в бойових діях на території України.
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