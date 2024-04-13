Путін створив нові проблеми для економіки РФ — розвідка Британії
Категорія
Світ
Дата публікації

Путін створив нові проблеми для економіки РФ — розвідка Британії

Міноборони Британії
Путін

Британські розвідники звертають увагу на те, що два нові закони, які були ухвалені в країні-агресорці задля “підтримки” солдат РФ, будуть мати серйозні наслідки для економіки ворога.

Путін намагається запобігти бунту військових у Росії

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що перший закон звільнив російських окупантів, які воюють в Україні, від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитних канікул.

Окрім того, зазначається, що другий — забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військових протягом одного року з дня смерті чоловіка.

На переконання британських розвідників, цілком можливо, диктатор Путін ухвалив ці закони в надії заспокоїти своїх військових, фінансово заохотити до армії більше солдатів в обмін на державні пільги, а також обмежити критику з боку дружин загиблих окупантів.

Хоча будь-які платіжні канікули можуть коштувати російському федеральному уряду небагато в короткостроковій перспективі, вони, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для економічної ситуації в РФ та її перспектив, — прогнозує Міноборони Великої Британії.

Росія планує набрати за контрактом 400 тисяч військових у 2024 році

Таке рішення, як повідомляє британська розвідка, у Кремлі ухвалили через масштабні втрати армії РФ на фронті.

Це також необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року та до 1,5 мільйона надалі, — мовиться в заяві.

Окрім того, наголошується, що країна-агресорка продовжує призивати солдатів навесні та восени, і цієї весни планує призвати близько 150 тисяч солдатів у віці від 18 до 30 років, що відповідає числу призовників, призваних раніше.

Як вдалося дізнатися Міноборони Великої Британії, ці призовники служитимуть 12 місяців у всіх видах збройних сил РФ, однак наразі не залучені в бойових діях на території України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нова загроза. WSJ дізнався про плани Путіна щодо ЗАЕС
Путін
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Шольц назвав умову для проведення переговорів із Путіним
Шольц
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
"Вбити Путіна". Сибірський батальйон провів відкрите тренування — відео
"Вбити Путіна". Сибірський батальйон провів відкрите тренування — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?