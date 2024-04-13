Путін створив нові проблеми для економіки РФ — розвідка Британії

Британські розвідники звертають увагу на те, що два нові закони, які були ухвалені в країні-агресорці задля “підтримки” солдат РФ, будуть мати серйозні наслідки для економіки ворога.

Путін намагається запобігти бунту військових у Росії

Міноборони Великої Британії звертає увагу на те, що перший закон звільнив російських окупантів, які воюють в Україні, від сплати відсотків за споживчими кредитами та кредитних канікул.

Окрім того, зазначається, що другий — забороняє роботодавцям звільняти вдів російських військових протягом одного року з дня смерті чоловіка.

На переконання британських розвідників, цілком можливо, диктатор Путін ухвалив ці закони в надії заспокоїти своїх військових, фінансово заохотити до армії більше солдатів в обмін на державні пільги, а також обмежити критику з боку дружин загиблих окупантів.

Хоча будь-які платіжні канікули можуть коштувати російському федеральному уряду небагато в короткостроковій перспективі, вони, ймовірно, матимуть довгострокові наслідки для економічної ситуації в РФ та її перспектив, — прогнозує Міноборони Великої Британії. Поширити

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/EwBELWpRTX #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KLDxHPYMAt — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 13, 2024

Росія планує набрати за контрактом 400 тисяч військових у 2024 році

Таке рішення, як повідомляє британська розвідка, у Кремлі ухвалили через масштабні втрати армії РФ на фронті.

Це також необхідно для реалізації оголошених планів щодо збільшення чисельності збройних сил до 1,32 мільйона цього року та до 1,5 мільйона надалі, — мовиться в заяві. Поширити

Окрім того, наголошується, що країна-агресорка продовжує призивати солдатів навесні та восени, і цієї весни планує призвати близько 150 тисяч солдатів у віці від 18 до 30 років, що відповідає числу призовників, призваних раніше.