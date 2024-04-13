Шольц назвав умову для проведення переговорів із Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не виключив своїх розмов із главою Кремля Володимиром Путіним. Щоправда, це може статися за певної умови.
За якої умови Шольц проведе переговори із Путіним
За його словами сенс говорити з Путіним буде тоді, "коли прийде час".
Канцлер нагадав, що востаннє розмовляв з Путіним по телефону в грудні 2022 року і не виключив подібних розмов у майбутьньому.
Він також повторив свій тезіс про те, що Росія не повинна виграти цю війну і ця війна не буде короткою.
Розмова Путіна та Шольца
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 2 грудня 2022 року провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Тоді, зокрема, лідери обговорили війну в Україні.
Тоді Путін висловив невдоволення через постачання західної зброї в Україну і "закликав Німеччину переглянути свої підходи в контексті українських подій", а також спробував "виправдати" удари по критичній інфраструктурі України.
Зазначимо, що Шольц уже неодноразово робив заяви щодо війни в Україні. Наприклад, у червні 2022 року Шольц заявив, що Німеччина виступає проти мирного договору між Україною та Росією на умовах російського президента Володимира Путіна, оскільки в цьому питанні "вирішує тільки Україна".
До цього, у травні 2022 року Шольц закликав Путіна припинити війну в Україні та вивести війська. А буквально нещодавно, у квітні 2024 року, Шольц висловив переконання в тому, що Путін завершить війну тоді, коли зрозуміє, що її неможливо виграти.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-