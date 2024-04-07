За якої умови Путін завершить війну проти України — відповідь Шольца

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що війна РФ проти України закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не зможе перемогти на полі бою.
Шольц закликав Захід допомагати Україні
Щольц, виступаючи на зустрічі європейських соціал-демократів у Бухаресті, сказав, що найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційного конфлікту між Росією та НАТО, є те, що він назвав ефективним стримуванням.
Як пише Reuters, канцлер також закликав Захід продовжувати підтримувати Україну, заявивши, що Німеччина не припинить своїх зусиль підтримувати Київ.
Німеччина на сьогодні надала Україні 28 мільярдів євро (30,3 мільярда доларів) військової підтримки.
Шольц різко відреагував на заяву Макрона щодо західних військ в Україні
Європейська правда пише, що Шольц дуже емоційно відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливе відправлення в Україну західних військ.
Джерела повідомили виданню, що дискусія між лідерами країн відбувалася на підвищених тонах. Шольц звинуватив Макрона у тому, що він «намагається втягнути всіх у Третю світову [війну]».
Макрон відповів, що у «цьому питанні консенсус не потрібен». Він зазначив, що хоче знайти та очолити групу «сміливих держав», у якій на Німеччину ніхто не чекав.
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