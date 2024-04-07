При каком условии Путин завершит войну против Украины — ответ Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что война РФ против Украины закончится, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не сможет победить на поле боя.

Шольц призвал Запад помогать Украине

Щельц, выступая на встрече европейских социал-демократов в Бухаресте, сказал, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является то, что он назвал эффективным сдерживанием.

Война в Украине истекает в тот момент, когда (российский) президент (Владимир) Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя. Олаф Шольц канцлер Германии

Канцлер также призвал Запад продолжать поддерживать Украину, заявив, что Германия не прекратит своих усилий поддерживать Киев.

Германия на сегодняшний день предоставила Украине 28 миллиардов евро (30,3 миллиарда долларов) военной поддержки.

Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе как европейцы, чтобы никто не отважился напасть на нас. Это также означает отвергнуть узкие собственные интересы и построить сильную и европейскую оборонную промышленность, — сказал Шольц. Поделиться

Шольц резко отреагировал на заявление Макрона по поводу западных войск в Украине.

Европейская правда пишет, что Шольц очень эмоционально отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном отправлении в Украину западных войск.

Источники сообщили, что дискуссия между лидерами стран проходила на повышенных тонах. Шольц обвинил Макрона в том, что он «старается вовлечь всех в Третью мировую [войну]».

Макрон ответил, что в этом вопросе консенсус не нужен. Он отметил, что хочет найти и возглавить группу «смелых государств», в которой Германию никто не ждал.