При каком условии Путин завершит войну против Украины — ответ Шольца
Категория
Политика
Дата публикации

При каком условии Путин завершит войну против Украины — ответ Шольца

Олаф Шольц
Читати українською
Источник:  Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что война РФ против Украины закончится, когда российский диктатор Владимир Путин поймет, что не сможет победить на поле боя.

Шольц призвал Запад помогать Украине

Щельц, выступая на встрече европейских социал-демократов в Бухаресте, сказал, что лучшим способом предотвратить любую эскалацию, включая потенциальный конфликт между Россией и НАТО, является то, что он назвал эффективным сдерживанием.

Война в Украине истекает в тот момент, когда (российский) президент (Владимир) Путин решит вывести свои войска. Однако он примет это решение только тогда, когда поймет, что не может выиграть войну на поле боя.

Олаф Шольц

Олаф Шольц

канцлер Германии

Канцлер также призвал Запад продолжать поддерживать Украину, заявив, что Германия не прекратит своих усилий поддерживать Киев.

Германия на сегодняшний день предоставила Украине 28 миллиардов евро (30,3 миллиарда долларов) военной поддержки.

Поэтому мы больше инвестируем в собственную безопасность и оборону вместе как европейцы, чтобы никто не отважился напасть на нас. Это также означает отвергнуть узкие собственные интересы и построить сильную и европейскую оборонную промышленность, — сказал Шольц.

Шольц резко отреагировал на заявление Макрона по поводу западных войск в Украине.

Европейская правда пишет, что Шольц очень эмоционально отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможном отправлении в Украину западных войск.

Источники сообщили, что дискуссия между лидерами стран проходила на повышенных тонах. Шольц обвинил Макрона в том, что он «старается вовлечь всех в Третью мировую [войну]».

Макрон ответил, что в этом вопросе консенсус не нужен. Он отметил, что хочет найти и возглавить группу «смелых государств», в которой Германию никто не ждал.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин играет на страхах Шольца в вопросе помощи Украине — Bloomberg
Олаф Шольц
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Немецкие политики жестко критикуют решение Шольца не предоставлять Украине Taurus
Бундестаг
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон провел тайные переговоры с Байденом и Шольцом касательно Украины
Макрон

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?