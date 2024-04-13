Шольц назвал условие проведения переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил своих разговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Правда, это может произойти при определенном условии.
При каком условии Шольц проведет переговоры с Путиным
По его словам, смысл говорить с Путиным будет тогда, "когда придет время".
Канцлер напомнил, что разговаривал с Путиным по телефону в декабре 2022 года и не исключил подобных разговоров в будущем.
Он также повторил свой тезис о том, что Россия не должна выиграть эту войну, и эта война не будет короткой.
Разговор Путина и Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц 2 декабря 2022 провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда, в частности, лидеры обсудили войну в Украине.
Тогда Путин выразил недовольство по поводу поставок западного оружия в Украину и "призвал Германию пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий", а также попытался "оправдать" удары по критической инфраструктуре Украины.
Отметим, что Шольц уже неоднократно делал заявления по поводу войны в Украине. К примеру, в июне 2022 года Шольц заявил, что Германия выступает против мирного договора между Украиной и Россией на условиях российского президента Владимира Путина, поскольку в этом вопросе "решает только Украина".
До этого в мае 2022 года Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине и вывести войска. А буквально недавно, в апреле 2024 года, Шольц убежден в том, что Путин завершит войну тогда, когда поймет, что ее невозможно выиграть.
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