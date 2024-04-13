Шольц назвал условие проведения переговоров с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил своих разговоров с главой Кремля Владимиром Путиным. Правда, это может произойти при определенном условии.

При каком условии Шольц проведет переговоры с Путиным

По его словам, смысл говорить с Путиным будет тогда, "когда придет время".

В любом случае, если Россия поймет, что диктуемого мира не будет, и Путин поймет, что он должен прекратить свою кампанию и вывести войска, — сказал он. Поделиться

Канцлер напомнил, что разговаривал с Путиным по телефону в декабре 2022 года и не исключил подобных разговоров в будущем.

Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что вы можете изменить ситуацию. Сейчас русская война говорит против этого. У меня было несколько разговоров с Путиным в прошлом, которые иногда воспринимались критично. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем. По инициативе украинского правительства есть дипломатические усилия на уровне советников по национальной безопасности, куда входят и страны глобального юга — это важно. Олаф Шольц Канцлер Германии

Он также повторил свой тезис о том, что Россия не должна выиграть эту войну, и эта война не будет короткой.

Нам еще долго придется снабжать оружием и боеприпасами в Украину, — констатировал Шольц. Поделиться

Разговор Путина и Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц 2 декабря 2022 провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Тогда, в частности, лидеры обсудили войну в Украине.

Тогда Путин выразил недовольство по поводу поставок западного оружия в Украину и "призвал Германию пересмотреть свои подходы в контексте украинских событий", а также попытался "оправдать" удары по критической инфраструктуре Украины.

Отметим, что Шольц уже неоднократно делал заявления по поводу войны в Украине. К примеру, в июне 2022 года Шольц заявил, что Германия выступает против мирного договора между Украиной и Россией на условиях российского президента Владимира Путина, поскольку в этом вопросе "решает только Украина".

До этого в мае 2022 года Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине и вывести войска. А буквально недавно, в апреле 2024 года, Шольц убежден в том, что Путин завершит войну тогда, когда поймет, что ее невозможно выиграть.