Згідно з даними The Wall Street Journal, російський диктатор Володимир Путін заявив МАГАТЕ, що Кремль планує перезапустити українську Запорізьку АЕС, яка наразі перебуває під окупацією РФ.

Путін хоче перезапустити ЗАЕС

Журналісти звертають увагу на те, що нове рішення нелегітимного президента РФ є загрозою для української станції та підвищує ризики аварії.

Як вдалося дізнатися виданню, Кремль має намір повернути Запорізьку АЕС в експлуатацію вже у 2024 році.

Інсайдери ЗМІ припускають, що головна ціль диктатора, цілком ймовірно, полягає в тому, щоб повернути в експлуатацію хоча б один реактор.

За словами одного з анонімних джерел, країна-агресорка може зробити це до 40-ї річниці підключення станції до електромережі Радянського Союзу в грудні.

Голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі минулого місяця відвідав російський курорт Сочі для зустрічі з Путіним і головою московської атомної компанії "Росатом". Гроссі запитав, чи буде перезапущена станція, як стверджують люди, знайомі з дискусіями. Путін сказав, що точно буде. Російські чиновники не розповіли про плани чи терміни. Поширити

Чому рішення Путіна про перезапуск ЗАЕС вкрай небезпечне

Американські журналісти попереджають, що перезапуск реактора на ЗАЕС стане серйозним технічним викликом.

Окрім того, таким чином диктатор намагається "нормалізувати" захоплення станції, яка забезпечувала близько п’ятої частини електроенергії в Україні до 2022 року.