Як РФ використовує атаку по ЗАЕС та теракт в "Крокусі" проти України — пояснення ЦПД

Росія використовує атаку по ЗАЕС та теракт в "Крокусі" як частину ІПСО проти України.

Яку тактику пропаганди обрала Росія

Як зазначає ЦПД, Кремль активізував кампанію провокацій та фейків для звинувачення України у здійсненні терору.

Зокрема, російська пропаганда поширює повідомлення про нібито організовані Україною удари БпЛА по окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Також ворог маніпулює занепокоєнням з боку МАГАТЕ, намагаючись звинуватити Україну в ядерному тероризмі.

Крім того, пропаганда ворога поширює «свідчення» людей, затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в підмосков’ї. Затримані, яких попередньо жорстоко катували, розповідають, що нібито після теракту в «Крокус сіті» мали їхати в Київ для отримання винагороди.

Тактика рф — конструювати подібні провокації, щоб звинувачувати Україну в актах тероризму. Кремль намагається видати існування «українського сліду» в теракті в підмосков’ї попри зв’язки фсб з ІДІЛ та «почерк» російських спецслужб. Паралельно росія б’є дронами по ЗАЕС, вдаючи, ніби загроза станції та ядерній безпеці йде від України, — зазначив керівник ЦПД, лейтенант Андрій Коваленко. Поширити

Центр закликає не піддаватися маніпуляціям російської пропаганди.

Що відомо про удари дронів по ЗАЕС та про теракт в “Крокусі”

Напередодні російські ЗМІ з посиланням на заяви «Росатому» заявляли про нібито удар дрона по куполу шостого енергоблока ЗАЕС, внаслідок чого було поранено трьох окупантів.

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі “Українській правді“ спростував причетність України до інциденту.

Удари, зокрема, імітаційні, по території української атомної станції, як і розміщення там військ та озброєння, мінування об'єктів ЗАЕС давно вже є відомою та постійною злочинною практикою окупантів, — заявив предтавник ГУР. Поширити

На початку березня 2022 року ЗАЕС опинилася в російській окупації. Відтоді керівництво нею захопив «Росатом».

Увечері 22 березня кілька озброєних чоловіків зайшли в концертну залу «Крокус Сіті Хол» у Московській області та відкрили стрілянину. Також вони підпалили будівлю.

Внаслідок теракту загинули 144 людини.

Пізніше Слідком РФ заявив, що «спецслужби та правоохоронні органи у Брянській області, неподалік кордону з Україною затримали чотирьох підозрюваних з-поміж осіб, які вчинили теракт у концертній залі «Крокус Сіті Хол».

У ФСБ також заявили, що підозрювані в теракті хотіли «перейти російсько-український кордон» та «мали контакти на українській стороні». Цю версію очікувано підтримав російський диктатор Володимир Путін.

Українське МЗС та ГУР відкидає вигадки РФ.