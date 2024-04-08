Як РФ використовує атаку по ЗАЕС та теракт в "Крокусі" проти України — пояснення ЦПД

Росія використовує атаку по ЗАЕС та теракт в "Крокусі" як частину ІПСО проти України.
Яку тактику пропаганди обрала Росія
Як зазначає ЦПД, Кремль активізував кампанію провокацій та фейків для звинувачення України у здійсненні терору.
Зокрема, російська пропаганда поширює повідомлення про нібито організовані Україною удари БпЛА по окупованій росіянами Запорізькій АЕС. Також ворог маніпулює занепокоєнням з боку МАГАТЕ, намагаючись звинуватити Україну в ядерному тероризмі.
Крім того, пропаганда ворога поширює «свідчення» людей, затриманих за звинуваченням у скоєнні теракту в підмосков’ї. Затримані, яких попередньо жорстоко катували, розповідають, що нібито після теракту в «Крокус сіті» мали їхати в Київ для отримання винагороди.
Центр закликає не піддаватися маніпуляціям російської пропаганди.
Що відомо про удари дронів по ЗАЕС та про теракт в “Крокусі”
Напередодні російські ЗМІ з посиланням на заяви «Росатому» заявляли про нібито удар дрона по куполу шостого енергоблока ЗАЕС, внаслідок чого було поранено трьох окупантів.
Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі “Українській правді“ спростував причетність України до інциденту.
На початку березня 2022 року ЗАЕС опинилася в російській окупації. Відтоді керівництво нею захопив «Росатом».
Увечері 22 березня кілька озброєних чоловіків зайшли в концертну залу «Крокус Сіті Хол» у Московській області та відкрили стрілянину. Також вони підпалили будівлю.
Внаслідок теракту загинули 144 людини.
Пізніше Слідком РФ заявив, що «спецслужби та правоохоронні органи у Брянській області, неподалік кордону з Україною затримали чотирьох підозрюваних з-поміж осіб, які вчинили теракт у концертній залі «Крокус Сіті Хол».
У ФСБ також заявили, що підозрювані в теракті хотіли «перейти російсько-український кордон» та «мали контакти на українській стороні». Цю версію очікувано підтримав російський диктатор Володимир Путін.
Українське МЗС та ГУР відкидає вигадки РФ.
Водночас відомо, що спецслужби США попереджали російську владу, що ІДІЛ може атакувати московську синагогу або «Крокус Сіті Хол». Однак це повідомлення у РФ проігнорували. Також про теракт РФ попереджав Іран.
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