Как РФ использует атаку по ЗАЭС и теракт в "Крокусе" против Украины — объяснение ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

Как РФ использует атаку по ЗАЭС и теракт в "Крокусе" против Украины — объяснение ЦПД

ЦПД
фейк
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Россия использует атаку по ЗАЭС и теракт в "Крокусе" как часть ИПСО против Украины.

Какую тактику пропаганды избрала Россия

Как отмечает ЦПИ, Кремль активизировал кампанию провокаций и фейков для обвинения Украины в совершении террора.

В частности, российская пропаганда распространяет сообщения о якобы организованных Украиной ударах БпЛА по оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Также враг манипулирует беспокойством со стороны МАГАТЭ, пытаясь обвинить Украину в ядерном терроризме.

Кроме того, пропаганда врага распространяет "свидетельства" людей, задержанных по обвинению в совершении теракта в подмосковье. Задержанные, которые предварительно жестоко пытали, рассказывают, что якобы после теракта в «Крокус сети» должны были ехать в Киев для получения вознаграждения.

Тактика России — конструировать подобные провокации, чтобы обвинять Украину в актах терроризма. Кремль пытается выдать существование «украинского следа» в теракте в подмосковье, несмотря на связи ФСБ с ИГИЛ и «почерк» российских спецслужб. Параллельно россия бьет дронами по ЗАЭС, делая вид, будто угроза станции и ядерной безопасности идет от Украины, — отметил руководитель ЦПИ, лейтенант Андрей Коваленко .

Центр призывает не подвергаться манипуляциям российской пропаганды.

Что известно об ударах дронов по ЗАЭС и о теракте в Крокусе

Накануне российские СМИ со ссылкой на заявления «Росатома» заявляли о якобы ударе дрона по куполу шестого энергоблока ЗАЭС, в результате чего были ранены трое окупантов.

Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" опроверг причастность Украины к инциденту.

Удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже известной и постоянной преступной практикой оккупантов, — заявил предтавник ГУР.

В начале марта 2022 г. ЗАЭС оказалась в российской оккупации. С тех пор руководство ею захватило «Росатом».

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин зашли в концертный зал Крокус Сити Холл в Московской области и открыли стрельбу. Также они подожгли здание.

В результате теракта погибли 144 человека.

Позже Следствием РФ заявил, что «спецслужбы и правоохранительные органы в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержали четырех подозреваемых среди лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В ФСБ также заявили, что подозреваемые в теракте хотели "перейти российско-украинскую границу" и "имели контакты на украинской стороне". Эту версию поддержал российский диктатор Владимир Путин.

Украинский МИД и ГУР отвергает выдумки РФ.

В то же время известно, что спецслужбы США предупреждали российские власти, что ИГИЛ может атаковать московскую синагогу или Крокус Сити Холл. Однако это сообщение в РФ было проигнорировано. Также о теракте РФ предупреждал Иран.

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