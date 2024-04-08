Как РФ использует атаку по ЗАЭС и теракт в "Крокусе" против Украины — объяснение ЦПД

Россия использует атаку по ЗАЭС и теракт в "Крокусе" как часть ИПСО против Украины.
Какую тактику пропаганды избрала Россия
Как отмечает ЦПИ, Кремль активизировал кампанию провокаций и фейков для обвинения Украины в совершении террора.
В частности, российская пропаганда распространяет сообщения о якобы организованных Украиной ударах БпЛА по оккупированной россиянами Запорожской АЭС. Также враг манипулирует беспокойством со стороны МАГАТЭ, пытаясь обвинить Украину в ядерном терроризме.
Кроме того, пропаганда врага распространяет "свидетельства" людей, задержанных по обвинению в совершении теракта в подмосковье. Задержанные, которые предварительно жестоко пытали, рассказывают, что якобы после теракта в «Крокус сети» должны были ехать в Киев для получения вознаграждения.
Центр призывает не подвергаться манипуляциям российской пропаганды.
Что известно об ударах дронов по ЗАЭС и о теракте в Крокусе
Накануне российские СМИ со ссылкой на заявления «Росатома» заявляли о якобы ударе дрона по куполу шестого энергоблока ЗАЭС, в результате чего были ранены трое окупантов.
Представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде" опроверг причастность Украины к инциденту.
В начале марта 2022 г. ЗАЭС оказалась в российской оккупации. С тех пор руководство ею захватило «Росатом».
Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин зашли в концертный зал Крокус Сити Холл в Московской области и открыли стрельбу. Также они подожгли здание.
В результате теракта погибли 144 человека.
Позже Следствием РФ заявил, что «спецслужбы и правоохранительные органы в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержали четырех подозреваемых среди лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».
В ФСБ также заявили, что подозреваемые в теракте хотели "перейти российско-украинскую границу" и "имели контакты на украинской стороне". Эту версию поддержал российский диктатор Владимир Путин.
Украинский МИД и ГУР отвергает выдумки РФ.
В то же время известно, что спецслужбы США предупреждали российские власти, что ИГИЛ может атаковать московскую синагогу или Крокус Сити Холл. Однако это сообщение в РФ было проигнорировано. Также о теракте РФ предупреждал Иран.
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