Следком РФ придумал новые "доказательства" причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Холле"

Следственный комитет РФ утром 5 апреля обнародовал якобы найденные в мобильном телефоне одного из подозреваемых в нападении на "Крокус Сити Холл" изображения, якобы свидетельствующие о причастности Украины к теракту.

Что заявляет Следком РФ

По мнению ведомства, изображения, которые они якобы обнаружили, могут «свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции».

Более того, там заявили, что 24 февраля 2024 года один из подозреваемых "по указанию куратора нашел на интернет-ресурсах и отправил ему скриншоты изображений входов в здание Крокус Сити Холла и подъездных путей к нему".

Все это подозреваемый, мол, подтвердил в своих показаниях. Что это был за куратор в Следкоме РФ не говорят.

Также в телефоне нашли фото “людей в камуфляжной форме с украинским флагом на фоне разрушенных домов и украинской почтовой марки с нецензурным жестом”.

Российское оппозиционное медиа "Агентство" отмечает, что этот коллаж был опубликован в интернете больше года назад.

Власти России продолжают неправдиво заявлять, что к теракту в «Крокус Сити Холле» причастна Украина, хотя ответственность на себя взяла группировка «Исламское государство».

Теракт в "Крокус Сити Холле": что известно

Вечером 22 марта несколько вооруженных мужчин зашли в концертный зал Крокус Сити Холл в Московской области и открыли стрельбу. Также они подожгли здание.

В результате теракта погибли 144 человека.

Позже Следствием РФ заявил, что «спецслужбы и правоохранительные органы в Брянской области, недалеко от границы с Украиной, задержали четырех подозреваемых среди лиц, совершивших теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».

В ФСБ также заявили, что подозреваемые в теракте хотели "перейти российско-украинскую границу" и "имели контакты на украинской стороне". Эту версию поддержал российский диктатор Владимир Путин.

Украинский МИД и ГУР отвергает выдумки РФ.