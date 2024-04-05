Слідком РФ вигадав нові "докази" причетності України до теракту в "Крокус Сіті Холі"

Слідчий комітет РФ зранку 5 квітня оприлюднив нібито знайдені в мобільному телефоні одного з підозрюваних у нападі на "Крокус Сіті Хол" зображення, що нібито свідчать про причетність України до теракту.

Що заявляє Слідком РФ

На думку відомства, зображення, які вони нібито знайшли, можуть «свідчити про зв’язок між скоєним терористичним актом та проведенням спеціальної військової операції».

Більше того, там заявили, що 24 лютого 2024 року один з підозрюваних “за вказівкою куратора знайшов на інтернет-ресурсах та відправив йому скріншоти зображень входів до будівлі «Крокус Сіті Холла» та під'їзних шляхів до нього”.

Все це підозрюваний, мовляв, підтвердив у своїх свідченнях. Що це був за куратор у Слідкомі РФ не кажуть.

Також у телефоні знайшли фото «людей у камуфляжній формі з українським прапором на тлі зруйнованих будинків та української поштової марки з нецензурним жестом».

Російське опозиційне медіа “Агентство” зазначає, що цей колаж був опублікований в інтернеті більше року тому.

Влада Росії продовжує неправдиво заявляти, що до теракту в «Крокус Сіті Холлі» причетна Україна, хоча відповідальність на себе взяло угруповання «Ісламська держава».

Теракт в «Крокус Сіті Холлі»: що відомо

Увечері 22 березня кілька озброєних чоловіків зайшли в концертну залу «Крокус Сіті Хол» у Московській області та відкрили стрілянину. Також вони підпалили будівлю.

Внаслідок теракту загинули 144 людини.

Пізніше Слідком РФ заявив, що «спецслужби та правоохоронні органи у Брянській області, неподалік кордону з Україною затримали чотирьох підозрюваних з-поміж осіб, які вчинили теракт у концертній залі «Крокус Сіті Хол».

У ФСБ також заявили, що підозрювані в теракті хотіли «перейти російсько-український кордон» та «мали контакти на українській стороні». Цю версію очікувано підтримав російський диктатор Володимир Путін.

Українське МЗС та ГУР відкидає вигадки РФ.