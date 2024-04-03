Власник "Крокус Сіті Холу" розкрив брехню МВС РФ та ФСБ про теракт — відео

Після масштабного теракту у російському “Крокус Сіті Холі” з'являється дедалі більше версій того, як насправді розвивалися події. Цікаво, що більшість з них ідуть у розріз одна одній.

МВС РФ та ФСБ зганьбилися новою брехнею про теракт у “Крокусі”

Телеграм-канал “ВЧК-ОГПУ” звернув увагу на те, що МВС Росії та речниця відомства Ірина Волк нахабно брехали росіянам.

Пам'ятаєте нещодавню слізливу історію, розміщену в телеграм-каналі Ірини Вовк (так, тепер вона всю службову інформацію розміщує в особистому телеграм-каналі), як два співробітники УМВС Красногорська, ризикуючи життям, разом із співробітником ФСБ РФ, пройшли охопленим вогнем “Крокусом”, вибили двері в серверну, і сиділи там у диму, переглядаючи записи, вишукуючи на якій машині виїхали терористи. Поширити

У МВС РФ стверджували, що, мовляв, завдяки цьому “подвигу” вдалося затримати терористів.

Однак, як виявилося, ця історія була черговою вигадкою посіпак Путіна.

Власник "Крокус Сіті Холу" озвучив свою версію подій

Гучні заяви російського відомства неабияк розлютили родину власників “Крокуса” — сімейства Агаларових.

Саме тому олігарх Емін Агаларов вирішив зняти цикл PR-інтерв'ю, в одному з яких розповів, як нібито насправді розвивалися події під час теракту.

За словами бізнесмена, він особисто разом із співробітниками МНС вибив двері в серверну, вирізав цей сервер і вже на вулиці передав співробітникам МВС. А до операції зі «порятунку сервера» вони стосунку не мали.

Що важливо розуміти, сервер не надто допоміг «фахівцям» із МВС, адже доволі довго вони не могли відповісти, де насправді знаходяться терористи.

Дізнатися рух напрямку бойовиків вдалося лише тоді, коли спецслужби РФ додумалися подивитися записи з камер сусідніх будівель.

За цей час терористи втекли від Москви майже на 400 км.