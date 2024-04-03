Владелец "Крокус Сити Холл" раскрыл ложь МВД РФ и ФСБ о теракте — видео

После масштабного теракта в российском “Крокус Сити Холле” появляется все больше версий того, как на самом деле развивались события. Интересно, что большинство из них идут в разрез друг другу.

МВД РФ и ФСБ опозорились новой ложью о теракте в "Крокусе"

Телеграмм-канал "ВЧК-ОГПУ" обратил внимание на то, что МВД России и спикер ведомства Ирина Волк нагло лгали россиянам.

Помните недавнюю слезливую историю, размещенную в телеграмм-канале Ирины Волк (да, теперь она всю служебную информацию размещает в личном телеграмм-канале), как два сотрудника УМВД Красногорска, рискуя жизнью, вместе с неким сотрудником ФСБ РФ, прошли по охваченному огнем “Крокусу”, выбили дверь в серверную, и сидели там в дыму, просматривая записи, выискивая на какой машине скрылись террористы. Поделиться

В МВД РФ утверждали, что, мол, благодаря этому “подвигу” удалось задержать террористов.

Однако, как оказалось, эта история была очередной выдумкой приспешников Путина.

Владелец "Крокус Сити Холл" озвучил свою версию событий

Громкие заявления российского ведомства изрядно разозлило семью владельцев "Крокуса" — Агаларовых.

Именно поэтому олигарх Эмин Агаларов решил снять цикл PR-интервью, в одном из которых рассказал, как на самом деле развивались события во время теракта.

По словам бизнесмена, он лично вместе с сотрудниками МЧС выбил дверь в серверную, вырезал этот сервер и уже на улице передал сотрудникам МВД. А к операции по «спасению сервера» они отношения не имели.

Что важно понимать, сервер не слишком помог «специалистам» из МВД, ведь долго они не могли ответить, где на самом деле находятся террористы.

Узнать движение направления боевиков удалось только тогда, когда спецслужбы РФ додумались посмотреть записи с камер соседних построек.

За это время террористы уехали от Москвы почти на 400 км.