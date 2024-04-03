Минобороны РФ утверждает, что теракт в "Крокус Сити Холл", который совершил ИГИЛ, якобы поощрил россиян идти воевать против Украины, которая никоим образом к нему не причастна.

В России заявляют, что теракт в Подмосковье подталкивает россиян к геноциду против народа Украины

Во время собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье, - сказано в заявлении Минобороны РФ. Поделиться

Однако команда главы ведомства Сергей Шойгу не объясняет, почему россияне хотят мстить мирным украинцам за теракт, который совершили террористы ИГИЛ.

Что важно понимать, нелегитимный президент РФ Владимир Путин уже давно публично подтвердил, что за нападением на Крокус стоит “Исламское государство”, однако все равно продолжает врать про выдуманный им же “украинский след”.

В Минобороны РФ утверждают, что с начала текущего года на военную службу по контракту в армию страны-агрессора поступило более 100 тыс. человек.

А за последние 10 дней, мол, на войну в Украину захотели отправиться 16 тысяч граждан.

У Шойгу продолжают уверять, что ежедневно в пункты отбора приходят 1700 россиян.

Теракт в “Крокус Сити Холл”. Что важно знать

Вечером 22 марта в городе Красногорске в Подмосковье четверо вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в торговом центре "Крокус Сити Холл".

Согласно последним данным, погибли по меньшей мере 143 человека.

К слову, сразу после начала стрельбы в «Крокус Сити Холл» власти США заявили, что ничего не указывает на то, что Украина каким-либо образом причастна к этим событиям.

С идентичным заявлением по этому поводу выступил официальный Брюссель.