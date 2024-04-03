Теракт в "Крокусе". От кого Кремль узнал о запланированной атаке ИГИЛ

Команда нелегитимного президента РФ Владимира Путина за две недели до стрельбы в Подмосковье знала, что "Крокус Сити Холл" является целью для ИГИЛ, однако все равно не смогла предотвратить теракт. Об этом Москву предупредили в США.

США предупреждали РФ о возможном теракте в "Крокус Сити Холл"

Об этом журналисты The Washington Post узнали от своих инсайдеров во властных структурах Штатов.

Редакция издания в своем эксклюзивном материале пытается понять, почему Кремль, знавший, что будет происходить в “Крокусе”, не принял более жесткие меры для защиты места, где террористы убили более 140 человек и подожгли здание.

Подросток Ислам Халилов, работавший гардеробщиком в концертном зале, в ту ночь помог людям эвакуироваться из здания.

По его словам, сотрудников предупреждали о вероятности теракта.

Второй вероятной целью террористов была синагога в российской столице. Уже на следующий день после предупреждения ФСБ РФ объявила о предотвращении нападения боевиков "Исламского государства" на синагогу в Москве, — пишет The Washington Post. Поделиться

Ни США, ни РФ не хотят комментировать эту информацию

Как отмечают журналисты, Совет национальной безопасности США и официальная Москва отказались от комментариев по этому поводу.

Что важно понимать, Штаты регулярно делятся информацией о возможных терактах даже с враждебными государствами, ведь всегда придерживаются принципа "обязанность предупреждать".

Однако, что интересно, они почти никогда не называют конкретные цели, которые могут стать жертвами теракта, чтобы не выдать источник информации.

На этот раз американские спецслужбы указали Кремлю на конкретное место атаки, поскольку понимали, что граждане США также могут оказаться в "Крокусе"