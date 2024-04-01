Иран предупреждал Кремль об угрозе безопасности перед терактом в "Крокус Сити" — Reuters

Иран предупредил Россию о возможности проведения крупной "террористической операции" на ее территории перед терактом "Крокус Сити Холли".

Иран предупредил Россию об угрозе безопасности перед терактом в Подмосковье

За несколько дней до нападения в России Тегеран поделился с Москвой информацией о возможном крупном теракте в России, полученном во время допросов арестованных в связи со смертоносными взрывами в Иране, — сказал один из источников издания. Поделиться

Второй источник издания заявил, что у информации, которую Тегеран предоставил Москве о готовящемся нападении, не было конкретных деталей относительно сроков и точной цели.

Им (членам ИГИЛ-К) было предписано подготовиться к масштабной операции в России... Один из террористов (арестованных в Иране) сказал, что некоторые члены группировки уже отправились в Россию, — сообщил источник. Поделиться

В то же время высокопоставленный сотрудник службы безопасности заявил, что поскольку Иран в течение многих лет является жертвой террористических атак, "иранские власти выполнили свое обязательство по извещению Москвы на основе информации, полученной от арестованных террористов".

В январе Министерство разведки Ирана заявило, что арестовало 35 человек, связанных с двойными взрывами 3 января в юго-восточном городе Керман, в результате которых погибли около 100 человек. 19 января ведомство заявило, что арестовало одного из командиров филиала "Исламского государства" ИГИЛ, базирующегося в Афганистане, — ИГИЛ — Хорасан (ИГИЛ-Х).

Исламское государство взяло на себя ответственность за взрывы в Иране, самые кровавые со времен Исламской революции 1979 года. Источники в американской разведке утверждают, что ИГИЛ-К совершила как теракты в Иране 3 января, так и стрельбу в Москве 22 марта.

Теракт в Подмосковье

22 марта в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным россиян, в результате атаки погибли 143 человека.

Российские силовики задержали четырех мужчин, которых назвали исполнителями нападения. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что они якобы хотели бежать в Украину, где для них было подготовлено "окно". Через несколько дней Александр Лукашенко сделал заявление, из которого следует, что нападавшие изначально планировали пересечь границу РФ с Беларусью.

Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.

Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в нападении. Они якобы сознались в совершении теракта. В суд мужчину доставили избитыми, один из них был на каталке в сопровождении врачей. Очевидно, что к ним применяли пытки.

В Госдепе США считают, что Россия пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.