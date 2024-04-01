Иран предупреждал Кремль об угрозе безопасности перед терактом в "Крокус Сити" — Reuters

Иран предупредил Россию о возможности проведения крупной "террористической операции" на ее территории перед терактом "Крокус Сити Холли".
Иран предупредил Россию об угрозе безопасности перед терактом в Подмосковье
Второй источник издания заявил, что у информации, которую Тегеран предоставил Москве о готовящемся нападении, не было конкретных деталей относительно сроков и точной цели.
В то же время высокопоставленный сотрудник службы безопасности заявил, что поскольку Иран в течение многих лет является жертвой террористических атак, "иранские власти выполнили свое обязательство по извещению Москвы на основе информации, полученной от арестованных террористов".
В январе Министерство разведки Ирана заявило, что арестовало 35 человек, связанных с двойными взрывами 3 января в юго-восточном городе Керман, в результате которых погибли около 100 человек. 19 января ведомство заявило, что арестовало одного из командиров филиала "Исламского государства" ИГИЛ, базирующегося в Афганистане, — ИГИЛ — Хорасан (ИГИЛ-Х).
Исламское государство взяло на себя ответственность за взрывы в Иране, самые кровавые со времен Исламской революции 1979 года. Источники в американской разведке утверждают, что ИГИЛ-К совершила как теракты в Иране 3 января, так и стрельбу в Москве 22 марта.
Теракт в Подмосковье
22 марта в Красногорске в Подмосковье несколько вооруженных мужчин в камуфляже устроили стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл". По последним данным россиян, в результате атаки погибли 143 человека.
Российские силовики задержали четырех мужчин, которых назвали исполнителями нападения. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что они якобы хотели бежать в Украину, где для них было подготовлено "окно". Через несколько дней Александр Лукашенко сделал заявление, из которого следует, что нападавшие изначально планировали пересечь границу РФ с Беларусью.
Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В США и ряде других западных стран подтвердили наличие информации о причастности ИГИЛ и отвергли участие в событиях Украины.
Басманный суд Москвы арестовал четырех подозреваемых в нападении. Они якобы сознались в совершении теракта. В суд мужчину доставили избитыми, один из них был на каталке в сопровождении врачей. Очевидно, что к ним применяли пытки.
В Госдепе США считают, что Россия пытается оправдать войну против Украины с помощью теракта.
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