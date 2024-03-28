Теракт в "Крокус Сити Холле". В России придумали еще один «украинский след»

Следственный комитет страны-агрессора сообщил о задержании еще одного подозреваемого по делу о нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл" в Красногорске под Москвой. Ведомство заявляет, что задержанный участвовал в схеме финансирования предполагаемых исполнителей нападения.

В России снова нашли "украинский след" в теракте под Москвой

СКР сообщил, что будет ходатайствовать в суде об аресте нового подозреваемого. Никаких содержательных подробностей не приводится.

Также ведомство страны-агрессора в очередной раз заявило, что якобы получило доказательства связи нападающих на "Крокус Сити Холл" с Украиной. Вроде бы исполнители теракта получали значительные суммы денежных средств и криптовалюты из Украины.

По версии российского Следственного, доказательства были получены при исследовании изъятых у задержанных технических средств и посредством анализа их финансовых операций. При этом никакой дополнительной информации в ведомстве не предоставили.

Теракт в "Крокус Сити Холле": что известно

Вооруженная атака на посетителей "Крокус Сити Холл" произошла вечером 22 марта. В здании находились более 6 тыс человек. Погибло 143.

После событий 22 марта в России возбуждено уголовное дело о терроризме. Следственный комитет ранее сообщал о задержании 12 подозреваемых. Известно об аресте восьми из них.

О своей причастности заявило афганское крыло террористической организации "Исламское государство". Оно опубликовало видео нападения, снятого с камеры, закрепленной на теле одного из стрелков. Поделиться

Об украинском следе по делу заявил ранее глава России Владимир Путин. Однако он не привел доказательств следствия, подтверждающих эту версию. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что в эту версию не верят даже в окружении президента.

Как сообщалось, в Белом доме категорически отрицали, что атака террористов ИГИЛ на подмосковный "Крокус Сити Холл" вроде бы имеет определенную связь с усилиями спецслужб Украины, как продолжают утверждать в Кремле.

Институт изучения войны в своем отчете написал, что российские власти своими заявлениями о якобы причастности Украины к теракту в "Крокус Сити Голли" в Подмосковье пытаются оправдать полномасштабное вторжение РФ в Украину в долгосрочной перспективе.