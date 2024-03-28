Теракт у «Крокус Сіті Холі». У Росії придумали ще один «український слід»
Категорія
Події
Дата публікації

Теракт у «Крокус Сіті Холі». У Росії придумали ще один «український слід»

Пожежа
Джерело:  online.ua

Слідчий комітет країни-агресорки повідомив про затримання ще одного підозрюваного у справі про напад на концертний зал "Крокус Сіті Хол" у Красногорську під Москвою. Відомство заявляє, що затриманий брав участь у схемі фінансування передбачуваних виконавців нападу.

У Росії знову знайшли “український слід” у теракті під Москвою

СКР повідомив, що клопотатиме в суді про арешт нового підозрюваного. Жодних змістовних подробиць не наводиться.

Також відомство країни-агресорки вкотре заявило, що нібито отримало докази зв'язку нападників на "Крокус Сіті Хол" з Україною. Буцімто виконавці теракту отримували значні суми грошових коштів та криптовалюти з України.

За версією російського Слідкому, докази були отримані під час дослідження вилучених у затриманих технічних засобів та за допомогою аналізу їх фінансових операцій. При цьому жодної додаткової інформації у відомстві не надали.

Теракт у “Крокус Сіті Холі”: що відомо

Збройна атака на відвідувачів "Крокус Сіті Хол" відбулася увечері 22 березня. У будівлі перебувало понад 6 тис людей. Загинули 143.

Після подій 22 березня у Росії порушено кримінальну справу про тероризм. Слідчий комітет раніше повідомляв про затримання 12 підозрюваних. Відомо про арешт восьми з них.

Про свою причетність заявило афганське крило терористичної організації "Ісламська держава". Воно опублікувало відео нападу, знятого з камери, закріпленої на тілі одного зі стрільців.

Про український слід у справі заявив раніше глава Росії Володимир Путін. Проте він не навів доказів слідства, які б підтверджували цю версію. Агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомляло, що у цю версію не вірять навіть в оточенні президента.

Як повідомлялося, у Білому домі категорично заперечили, що атака терористів ІДІЛ на підмосковний "Крокус Сіті Хол" начебто має певний зв’язок із зусиллями спецслужб України, як продовжують стверджувати в Кремлі.

Інститут вивчення війни у своєму звіті написав, що російська влада своїми заявами про нібито причетність України до теракту в "Крокус Сіті Голлі" в Підмосков’ї, намагається виправдати повномасштабне вторгнення РФ в Україну в довгостроковій перспективі.

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