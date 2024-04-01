Іран попереджав Кремль про загрозу безпеці перед терактом у "Крокус Сіті" — Reuters

Іран попередив Росію про можливість проведення великої "терористичної операції" на її території перед терактом у "Крокус Сіті Холлі".

Іран попередив Росію про загрозу безпеці перед терактом у Підмосков'ї

За кілька днів до нападу в Росії Тегеран поділився з Москвою інформацією про можливий великий теракт у Росії, яку було отримано під час допитів заарештованих у зв'язку зі смертоносними вибухами в Ірані, — сказало одне з джерел видання. Поширити

Друге джерело видання заявило, що в інформації, яку Тегеран надав Москві про підготовку нападу, не було конкретних деталей щодо термінів і точної мети.

Їм (членам ІДІЛ-К) було наказано підготуватися до масштабної операції в Росії... Один із терористів (заарештованих в Ірані) сказав, що деякі члени угруповання вже вирушили в Росію, — повідомило джерело. Поширити

Водночас високопоставлений співробітник служби безпеки заявив, що оскільки Іран протягом багатьох років є жертвою терористичних атак, "іранська влада виконала своє зобов'язання щодо сповіщення Москви на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів".

У січні Міністерство розвідки Ірану заявило, що заарештувало 35 осіб, пов'язаних із подвійними вибухами 3 січня в південно-східному місті Керман, унаслідок яких загинуло приблизно 100 осіб. 19 січня відомство заявило, що заарештувало одного з командирів філії "Ісламської держави" ІДІЛ, що базується в Афганістані, — ІДІЛ — Хорасан (ІДІЛ-Х).

Ісламська держава взяла на себе відповідальність за вибухи в Ірані, найкривавіші з часів Ісламської революції 1979 року. Джерела в американській розвідці стверджують, що ІДІЛ-К здійснила як теракти в Ірані 3 січня, так і стрілянину в Москві 22 березня.

Теракт у Підмосков'ї

22 березня у Красногорську у Підмосков'ї кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". За останніми даними росіян, внаслідок атаки загинули 143 особи.

Російські силовики затримали чотирьох чоловіків, котрих назвали виконавцями нападу. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що вони нібито хотіли втекти в Україні, де для них було підготовлено "вікно". За кілька днів Олександр Лукашенко зробив заяву, з якої випливає, що нападники спочатку планували перетнути кордон РФ з Білоруссю.

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США та низці інших західних країн підтвердили наявність інформації про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.

Басманний суд Москви заарештував чотирьох підозрюваних у нападі. Вони нібито зізналися у скоєнні теракту. До суду чоловіка доставили побитими, один із них був на каталці у супроводі лікарів. Очевидно, що до них застосовували тортури.

У Держдепі США вважають, що Росія намагається виправдати війну проти України за допомогою теракту.