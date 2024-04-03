Команда нелегітимного президента РФ Володимира Путіна за два тижні до стрілянини у Підмосков'ї знала, що “Крокус Сіті Хол” є ціллю для ІДІЛ, однак все одно не змогла запобігти теракту. Про це Москву попередили в США.

США попереджали РФ про можливий теракт у “Крокус Сіті Холі”

Про це журналісти The Washington Post дізналися від своїх інсайдерів у владних структурах Штатів.

Редакція видання у своєму ексклюзивному матеріалі намагається зрозуміти, чому Кремль, який знав, що буде відбуватися у “Крокусі”, не вжив більш жорстких заходів для захисту місця, де терористи вбили понад 140 осіб і підпалили будівлю.

Підліток Іслам Халілов, який працював гардеробником у концертному залі, тієї ночі допоміг людям евакуюватися з будівлі.

За його словами, співробітників попереджали про ймовірність теракту.

Другою ймовірною ціллю терористів була синагога в російській столиці. Уже наступного дня після попередження, ФСБ РФ оголосила про запобігання нападу бойовиків "Ісламської держави" на синагогу в Москві, — пише The Washington Post. Поширити

Ані США, ні РФ не хочуть коментувати цю інформацію

Як зазначають журналісти, Рада національної безпеки США та офіційна Москва відмовилися від коментарів із цього приводу.

Що важливо розуміти, Штати регулярно діляться інформацією про можливі теракти навіть із ворожими державами, адже завжди дотримуються принципу "обов'язок попереджати".

Однак, що цікаво, вони майже ніколи не називають конкретні цілі, які можуть стати жертвами теракту, щоб не видати джерело інформації.

Цього разу американські спецслужби вказали Кремлю на конкретне місце атаки, оскільки розуміли, що громадяни США також можуть опинитися у “Крокусі”