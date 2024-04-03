Міноборони РФ стверджує, що теракт у “Крокус Сіті Холі”, який вчинив ІДІЛ, нібито заохотив росіян іти воювати проти України, яка жодним чином до нього не причетна.

У Росії заявляють, що теракт у Підмосков′ї підштовхує росіян до геноциду народу України

Під час співбесід, проведених за останній тиждень у пунктах відбору в містах Росії, більшість кандидатів як основний мотив укласти контракт вказували бажання помститися за загиблих у трагедії, що сталася 22 березня 2024 року в Підмосков'ї, — йдеться в заяві Міноборони РФ. Поширити

Однак команда глави відомства Сергій Шойгу не пояснює, чому росіяни хочуть мститися мирним українцям за теракт, який влаштували терористи ІДІЛ.

Що важливо розуміти, нелегітимний президент РФ Володимир Путін уже давно публічно підтвердив, що за нападом на “Крокус” стоїть ”Ісламська держава”, однак все одно продовжує брехати про вигаданий ним же “український слід”.

У Міноборони РФ стверджують, що з початку поточного року на військову службу за контрактом до армії країни-агресора вступило вже понад 100 тис. осіб.

А протягом останніх 10 днів, мовляв, на війну в Україну захотіло вирушити 16 тисяч громадян.

У Шойгу продовжують запевняти, що щоденно до пунктів відбору приходять 1700 росіян.

Теракт у “Крокус Сіті Холлі”. Що важливо знати

Ввечері 22 березня в місті Красногорську у Підмосков'ї четверо озброєних чоловіків у камуфляжі зчинили стрілянину в торговому центрі "Крокус Сіті Хол".

Згідно з останніми даними, загинули щонайменше 143 людини.

До слова, одразу після початку стрілянини у «Крокус Сіті Холлі» влада США заявила, що нічого не вказує на те, що Україна хоч якимось чином причетна до цих подій.

З ідентичною заявою з цього приводу виступив офіційний Брюссель.