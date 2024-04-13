Путин хочет перезапустить ЗАЭС

Журналисты обращают внимание на то, что новое решение нелегитимного президента РФ представляет угрозу украинской станции и повышает риски аварии.

Как удалось узнать, Кремль намерен вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в 2024 году.

Инсайдеры СМИ предполагают, что главная цель диктатора, по всей вероятности, состоит в том, чтобы вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор.

По словам одного из анонимных источников, страна-агрессорка может сделать это к 40-летию подключения станции к электросети Советского Союза в декабре.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в прошлом месяце посетил российский курорт Сочи для встречи с Путиным и главой московской атомной компании "Росатом". Гросси спросил, будет ли перезапущена станция, как утверждают люди, знакомые с дискуссиями. Путин сказал, что точно будет. Российские чиновники не рассказали о планах или сроках. Поделиться

Почему решение Путина о перезапуске ЗАЭС крайне опасно

Американские журналисты предупреждают, что перезапуск реактора в ЗАЭС станет серьезным техническим вызовом.

Кроме того, таким образом, диктатор пытается "нормализовать" захват станции, которая обеспечивала около пятой части электроэнергии в Украине до 2022 года.