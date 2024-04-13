Согласно данным The Wall Street Journal, российский диктатор Владимир Путин заявил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под оккупацией РФ украинскую Запорожскую АЭС.
Путин хочет перезапустить ЗАЭС
Журналисты обращают внимание на то, что новое решение нелегитимного президента РФ представляет угрозу украинской станции и повышает риски аварии.
Как удалось узнать, Кремль намерен вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в 2024 году.
Инсайдеры СМИ предполагают, что главная цель диктатора, по всей вероятности, состоит в том, чтобы вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор.
По словам одного из анонимных источников, страна-агрессорка может сделать это к 40-летию подключения станции к электросети Советского Союза в декабре.
Почему решение Путина о перезапуске ЗАЭС крайне опасно
Американские журналисты предупреждают, что перезапуск реактора в ЗАЭС станет серьезным техническим вызовом.
Кроме того, таким образом, диктатор пытается "нормализовать" захват станции, которая обеспечивала около пятой части электроэнергии в Украине до 2022 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-