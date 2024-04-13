Новая угроза. WSJ узнал о планах Путина относительно ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации

Новая угроза. WSJ узнал о планах Путина относительно ЗАЭС

Путин
Читати українською
Источник:  The Wall Street Journal

Согласно данным The Wall Street Journal, российский диктатор Владимир Путин заявил МАГАТЭ, что Кремль планирует перезапустить находящуюся под оккупацией РФ украинскую Запорожскую АЭС.

Путин хочет перезапустить ЗАЭС

Журналисты обращают внимание на то, что новое решение нелегитимного президента РФ представляет угрозу украинской станции и повышает риски аварии.

Как удалось узнать, Кремль намерен вернуть Запорожскую АЭС в эксплуатацию уже в 2024 году.

Инсайдеры СМИ предполагают, что главная цель диктатора, по всей вероятности, состоит в том, чтобы вернуть в эксплуатацию хотя бы один реактор.

По словам одного из анонимных источников, страна-агрессорка может сделать это к 40-летию подключения станции к электросети Советского Союза в декабре.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в прошлом месяце посетил российский курорт Сочи для встречи с Путиным и главой московской атомной компании "Росатом". Гросси спросил, будет ли перезапущена станция, как утверждают люди, знакомые с дискуссиями. Путин сказал, что точно будет. Российские чиновники не рассказали о планах или сроках.

Почему решение Путина о перезапуске ЗАЭС крайне опасно

Американские журналисты предупреждают, что перезапуск реактора в ЗАЭС станет серьезным техническим вызовом.

Кроме того, таким образом, диктатор пытается "нормализовать" захват станции, которая обеспечивала около пятой части электроэнергии в Украине до 2022 года.

Wall Street Journal пообщался со многими людьми, работавшими на станции, которые сомневаются, что у России достаточно техников, чтобы сделать это безопасно и успешно. Это также создаст новую угрозу безопасности, которая уже настолько серьезна, что совет директоров МАГАТЭ провел экстренное заседание в четверг, чтобы обсудить недавние атаки беспилотников.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Взрыв на ЗАЭС — появилась первая реакция ГУР
ЗАЭС
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как РФ использует атаку по ЗАЭС и теракт в "Крокусе" против Украины — объяснение ЦПД
ЦПД
фейк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?