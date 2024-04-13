"Вбити Путіна". Сибірський батальйон провів відкрите тренування — відео
Категорія
Світ
Дата публікації

"Вбити Путіна". Сибірський батальйон провів відкрите тренування — відео

"Вбити Путіна". Сибірський батальйон провів відкрите тренування — відео
Джерело:  CNN

Бійці "Сибірського батальйону" провели відкрите тренування для провідних світових ЗМІ та продемонстрували свої навички для битви з російськими окупантами.

Як бійці "Сибірського батальйону" проводять свої тренування

Щоб війна закінчилася, треба вбити Путіна та його посіпак, — сказав боєць Сиббату “Джоні”.

Боєць “Джоні”

Також на кадрах можна побачити, як десятки військових продемонстрували свої навички стріляти з кулемета, кидати гранати та влучати точно в ціль.

Українці піклуються про нас, як про своїх. Я одразу відчув їхню повагу. Вони дбали про мене, як про свою дитину, — також сказав інший солдат із позивним “Норд”.

Боєць “Норд”

Події відбулися 10 квітня у Київській області.

Приємно спостерігати за високим інтересом до нашого підрозділу із боку західних, і не лише журналістів. Розповіли про цілі нашого підрозділу, а також поділилися враженнями від нещодавньої обмеженої військової операції біля РФ, — написали у пресслужбі “Сибірського батальйону”.

Як українці ставляться до дій ЛСР, РДК та Сиббату на території РФ

12 березня російські добровольчі сили розпочали нові рейди на територію країни-агресорки Росії. В результаті соціологічного дослідження з'ясувалося, що понад 70% українців позитивно ставляться до дій Легіону “Свобода Росії”, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону.

Понад 69% опитаних вважають дуже важливими для України ті події, що розгортаються у Бєлгородській та Курській областях завдяки рейдам ЛСР, РДК та Сиббату.

Як українці ставляться до дій ЛСР, РДК та Сиббату на території РФ

Варто також звернути увагу на те, що ключову роль у допомозі російським добровольчим силам на території РФ українці визнають за ГУР (50,7% опитаних).

6,7% опитаних переконані в тому, що допомогу надає СБУ, а 6% — що ЗСУ.

Майже 15% вважає, що всі перелічені сили долучаються до підтримки, а 22,5% не змогли визначитись із відповіддю на запитання.

Що також важливо розуміти, найбільш поширеними емоціями серед українців, що почули новини про бойові дії на території РФ, є:

  1. радість (44,4%)

  2. захоплення (33,2%)

  3. жодних емоцій (20,5%)

  4. здивування (17,9%)

  5. спокій (17,7%).

Ще близько 7% респондентів були засмучені або ж злякалися, гнів та відразу відчували 5,3%.

Як українці ставляться до дій ЛСР, РДК та Сиббату на території РФ

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Юсов заявив про допомогу РДК, ЛСР та Сиббату з боку ГУР
Юсов та Буданов
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Як Путін намагається приховати від росіян рейд ЛСР, РДК і Сиббату — аналіз ЦПД
Центр протидії дезінформації
РДК
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Велике досягнення. Експерт пояснив важливість рейдів ЛСР, РДК та Сиббату
ЛСР

,

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?