"Вбити Путіна". Сибірський батальйон провів відкрите тренування — відео

Бійці "Сибірського батальйону" провели відкрите тренування для провідних світових ЗМІ та продемонстрували свої навички для битви з російськими окупантами.
Як бійці "Сибірського батальйону" проводять свої тренування
Також на кадрах можна побачити, як десятки військових продемонстрували свої навички стріляти з кулемета, кидати гранати та влучати точно в ціль.
Події відбулися 10 квітня у Київській області.
Як українці ставляться до дій ЛСР, РДК та Сиббату на території РФ
12 березня російські добровольчі сили розпочали нові рейди на територію країни-агресорки Росії. В результаті соціологічного дослідження з'ясувалося, що понад 70% українців позитивно ставляться до дій Легіону “Свобода Росії”, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону.
Понад 69% опитаних вважають дуже важливими для України ті події, що розгортаються у Бєлгородській та Курській областях завдяки рейдам ЛСР, РДК та Сиббату.
Варто також звернути увагу на те, що ключову роль у допомозі російським добровольчим силам на території РФ українці визнають за ГУР (50,7% опитаних).
6,7% опитаних переконані в тому, що допомогу надає СБУ, а 6% — що ЗСУ.
Майже 15% вважає, що всі перелічені сили долучаються до підтримки, а 22,5% не змогли визначитись із відповіддю на запитання.
Що також важливо розуміти, найбільш поширеними емоціями серед українців, що почули новини про бойові дії на території РФ, є:
радість (44,4%)
захоплення (33,2%)
жодних емоцій (20,5%)
здивування (17,9%)
спокій (17,7%).
Ще близько 7% респондентів були засмучені або ж злякалися, гнів та відразу відчували 5,3%.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
,