"Убить Путина". Сибирский батальон провел открытую тренировку — видео

Бойцы "Сибирского батальона" провели открытую тренировку для ведущих мировых СМИ и продемонстрировали свои навыки для битвы с российскими оккупантами.
Как бойцы "Сибирского батальона" проводят свои тренировки
Также на кадрах можно увидеть, как десятки военных продемонстрировали свои навыки стрелять из пулемета, бросать гранаты и попадать точно в цель.
События произошли 10 апреля в Киевской области.
Как украинцы относятся к действиям ЛСР, РДК и Сибату на территории РФ
12 марта российские добровольческие силы приступили к новым рейдам на территорию страны-агрессорки России. В результате социологического исследования выяснилось, что более 70% украинцев положительно относятся к действиям Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона.
Более 69% опрошенных считают очень важными для Украины события, которые разворачиваются в Белгородской и Курской областях благодаря рейдам ЛСР, РДК и Сиббату.
Следует также обратить внимание на то, что ключевую роль в помощи российским добровольческим силам на территории РФ украинцы признают ГУР (50,7% опрошенных).
6,7% опрошенных убеждены в том, что помощь оказывает СБУ, а 6% — что ВСУ.
Почти 15% считают, что все перечисленные силы приобщаются к поддержке, а 22,5% затруднились с ответом на вопрос.
Что также важно понимать, наиболее распространенными эмоциями среди украинцев, услышавших новости о боевых действиях на территории РФ, являются:
радость (44,4%)
захват (33,2%)
никаких эмоций (20,5%)
удивление (17,9%)
покой (17,7%).
Еще около 7% респондентов были расстроены или испугались, гнев и сразу испытывали 5,3%.
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