"Убить Путина". Сибирский батальон провел открытую тренировку — видео

Бойцы "Сибирского батальона" провели открытую тренировку для ведущих мировых СМИ и продемонстрировали свои навыки для битвы с российскими оккупантами.

Как бойцы "Сибирского батальона" проводят свои тренировки

Чтобы война закончилась, нужно убить Путина и его приспешников, — сказал боец Сиббату "Джонни". Поделиться

Боец "Джонни"

Также на кадрах можно увидеть, как десятки военных продемонстрировали свои навыки стрелять из пулемета, бросать гранаты и попадать точно в цель.

Украинцы заботятся о нас, как о своих. Я сразу почувствовал их уважение. Они переживали обо мне, как о своем ребенке, — сказал другой солдат с позывным «Норд». Поделиться

Боец "Норд"

События произошли 10 апреля в Киевской области.

Приятно наблюдать за высоким интересом к нашему подразделению со стороны западных, и не только, журналистов. Рассказали о целях нашего подразделения, а также поделились впечатлениями от недавней ограниченной военной операции на территории РФ, — написали в пресс-службе Сибирского батальона. Поделиться

Как украинцы относятся к действиям ЛСР, РДК и Сибату на территории РФ

12 марта российские добровольческие силы приступили к новым рейдам на территорию страны-агрессорки России. В результате социологического исследования выяснилось, что более 70% украинцев положительно относятся к действиям Легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса и Сибирского батальона.

Более 69% опрошенных считают очень важными для Украины события, которые разворачиваются в Белгородской и Курской областях благодаря рейдам ЛСР, РДК и Сиббату.

Как украинцы относятся к действиям ЛСР, РДК и Сибату на территории РФ

Следует также обратить внимание на то, что ключевую роль в помощи российским добровольческим силам на территории РФ украинцы признают ГУР (50,7% опрошенных).

6,7% опрошенных убеждены в том, что помощь оказывает СБУ, а 6% — что ВСУ.

Почти 15% считают, что все перечисленные силы приобщаются к поддержке, а 22,5% затруднились с ответом на вопрос.

Что также важно понимать, наиболее распространенными эмоциями среди украинцев, услышавших новости о боевых действиях на территории РФ, являются:

радость (44,4%) захват (33,2%) никаких эмоций (20,5%) удивление (17,9%) покой (17,7%).

Еще около 7% респондентов были расстроены или испугались, гнев и сразу испытывали 5,3%.

Как украинцы относятся к действиям ЛСР, РДК и Сибату на территории РФ

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