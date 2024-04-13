Путин создал новые проблемы для экономики РФ — разведка Британии

Британские разведчики обращают внимание на то, что два новых закона, принятых в стране-агрессорке для "поддержки" солдат РФ, будут иметь серьезные последствия для экономики врага.
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Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что первый закон освободил воюющих в Украине российских оккупантов от уплаты процентов по потребительским кредитам и кредитным каникулам.
Кроме того, указано, что второй — запрещает работодателям увольнять вдов российских военных в течение одного года со дня смерти мужчины.
По убеждению британских разведчиков, возможно, диктатор Путин принял эти законы в надежде успокоить своих военных, финансово заманить в армию больше солдат в обмен на государственные льготы, а также ограничить критику со стороны жен погибших оккупантов.
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Такое решение, как сообщает британская разведка, в Кремле приняли из-за масштабных потерь армии РФ на фронте.
Кроме того, отмечается, что страна-агрессорка продолжает призывать солдат весной и осенью, и этой весной планирует призвать около 150 тысяч солдат в возрасте от 18 до 30 лет, что соответствует числу призывников, призванных ранее.
Как удалось узнать Минобороны Великобритании, эти призывники будут служить 12 месяцев во всех видах вооруженных сил РФ, однако пока не вовлечены в боевые действия на территории Украины.
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