Путин создал новые проблемы для экономики РФ — разведка Британии

Британские разведчики обращают внимание на то, что два новых закона, принятых в стране-агрессорке для "поддержки" солдат РФ, будут иметь серьезные последствия для экономики врага.

Путин пытается предотвратить бунт военных в России

Минобороны Великобритании обращает внимание на то, что первый закон освободил воюющих в Украине российских оккупантов от уплаты процентов по потребительским кредитам и кредитным каникулам.

Кроме того, указано, что второй — запрещает работодателям увольнять вдов российских военных в течение одного года со дня смерти мужчины.

По убеждению британских разведчиков, возможно, диктатор Путин принял эти законы в надежде успокоить своих военных, финансово заманить в армию больше солдат в обмен на государственные льготы, а также ограничить критику со стороны жен погибших оккупантов.

Хотя любые платежные каникулы могут стоить российскому федеральному правительству немного в краткосрочной перспективе, они, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для экономической ситуации в РФ и ее перспектив, — прогнозирует Минобороны Великобритании. Поделиться

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 13 April 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/EwBELWpRTX #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/KLDxHPYMAt — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 13, 2024

Россия планирует набрать по контракту 400 тысяч военных в 2024 году

Такое решение, как сообщает британская разведка, в Кремле приняли из-за масштабных потерь армии РФ на фронте.

Это также необходимо для реализации объявленных планов по увеличению численности вооруженных сил до 1,32 миллиона в этом году и до 1,5 миллиона в дальнейшем, говорится в заявлении. Поделиться

Кроме того, отмечается, что страна-агрессорка продолжает призывать солдат весной и осенью, и этой весной планирует призвать около 150 тысяч солдат в возрасте от 18 до 30 лет, что соответствует числу призывников, призванных ранее.