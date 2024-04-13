Як довго триватиме війна в Україні — прогноз Шольца
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Як довго триватиме війна в Україні — прогноз Шольца

Шольц
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні "не буде короткою", і Заходу доведеться ще довго озброювати нашу країну.

Як довго триватиме війна в Україні

Я завжди говорив, що Росія не повинна виграти цю війну. І швидко стало ясно, що це не буде коротка війна. Нам ще довго доведеться постачати в Україну зброю і боєприпаси, — сказав він в інтерв'ю TAZ.

Водночас Шольц, відповідаючи на запитання, коли може закінчитися війна в Україні, сказав, що "наразі ніхто не може відповісти на це запитання", водночас наголосивши, що Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки це необхідно". На запитання, яка стратегія перемоги України, канцлер відповів — "перешкодити Путіну виграти цю війну".

Коментуючи можливість діалогу з Володимиром Путіним, Шольц сказав, що востаннє говорив із ним телефоном у грудні 2022 року, водночас не виключив діалогу з Путіним у майбутньому, "коли настане час".

Такі розмови корисні, коли ви відчуваєте, що можете змінити ситуацію. Російська війна в даний час говорить проти цього. У минулому в мене було кілька розмов із Путіним, які іноді сприймалися критично. І я не виключаю подальших дискусій у майбутньому, — зазначив Шольц.

Він уточнив, що така розмова може відбутися, "коли Росія зрозуміє, що нав'язаного миру не буде, а Путін зрозуміє, що йому доведеться відмовитися від своєї кампанії і вивести війська".

Німеччина і війна в Україні

Нещодавно Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги для України. ЗСУ зокрема отримали машини для розмінування, безпілотники, гвинтівки та 6 тисяч снарядів 155-мм калібру.

Водночас BILD писав, що військова допомога Німеччини для України виявилася набагато меншою, ніж стверджує влада ФРН. Частина з 6 млрд євро, обіцяних на військову допомогу Києву, піде іншим країнам і на переозброєння бундесверу.

А нещодавно в країні вибухнув скандал, коли 30 німецьких депутатів оприлюднили відкритий лист із вимогою до Берліна припинити постачання зброї Україні.

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