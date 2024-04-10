Місцеві депутати у Німеччині вимагають від Шольца припинити допомогу Україні

Близько 30 німецьких депутатів від округу Укермарк у Бранденбурзі надіслали уряду країни на чолі із канцлером Олафом Шольцом лист із вимогою припинити військову допомогу Україні у розв'язаній Росією злочинній війні.

Що відомо про вимоги німецьких депутатів припинити допомогу Україні

Зазначається, що у листі депутати від округу Укермарк закликали канцлера Олафа Шольца та керівника німецького парламенту Бербеля Баса “взяти на себе відповідальність за мирне врегулювання розв’язаної Росією злочинної війни проти України у якості альтернативи поставкам озброєнь.

Зокрема, депутати висловлюють занепокоєність ризиком подальшого загострення ситуації на фронті в Україні і закликають центральне керівництво Німеччини сприяти дипломатичному врегулюванню конфлікту.

При цьому автори звернення рішуче засуджують розв’язану Росією злочинну війну проти України, не вдаючись не у які подробиці з цього приводу.

Також там немає жодної згадки про російського правителя Володимира Путіна, воєнні злочини РФ у Бучі або Маріуполі.

Що відомо про підписантів листа

Зазначається, що лист підписали 32 депутати.

Серед них немає жодного представника Партії зелених, але є підписанти від ХДС, СДПН, СДПН, Лівої партії, AfD, правопопулістів АдН та праворадикальної партії Дім.

Очільник фракції ХДС Ян Редманн сказав, що обмежень на те, хто підпише листа, не було.

Партія СДПН відмежувалась від листа.

Там заявили, що не можуть підтримати "односторонню заяву, яка не називає агресора і не згадує необхідність належної оборони України".

Попри це двоє представників СДПН також підписали відкритий лист.

У відповідь на запит Spiegel депутат районної ради Вольфганг Зайфрід заявив, що не відкликатиме свій підпис, оскільки його відштовнув спосіб, у який його парламентська група дистанціювалася.

Водночас лідер парламентської фракції Партії зелених Беньямін Рашке закликав інші партії дистанціюватися.