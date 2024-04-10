Около 30 немецких депутатов от округа Укермарк в Бранденбурге направили правительству страны во главе с канцлером Олафом Шольцом письмо с требованием прекратить военную помощь Украине в развязанной Россией преступной войне.

Что известно о требованиях немецких депутатов прекратить помощь Украине

Отмечается, что в письме депутаты от округа Укермарк призвали канцлера Олафа Шольца и руководителя немецкого парламента Бербеля Баса “взять на себя ответственность за мирное урегулирование развязанной Россией преступной войны против Украины в качестве альтернативы поставкам вооружений.

В частности, депутаты выражают обеспокоенность риском дальнейшего обострения ситуации на фронте в Украине и призывают центральное руководство Германии содействовать дипломатическому урегулированию конфликта.

При этом авторы обращения решительно осуждают развязанную Россией преступную войну против Украины, не вдаваясь ни в какие подробности на этот счет.

Также там нет ни одного упоминания о российском правителе Владимире Путине, военных преступлениях РФ в Буче или Мариуполе.

Что известно о подписантах письма

Отмечается, что письмо подписали 32 депутата.

Среди них нет ни одного представителя Партии зеленых, но есть подписанты от ХДС, СДПГ, СДПГ, Левой партии, AfD, правопопулистов АдН и праворадикальной партии Дом.

Глава фракции ХДС Ян Редманн сказал, что ограничений на то, кто подпишет письмо, не было.

Партия СДПГ отмежевалась от письма.

Там заявили, что не могут поддержать "одностороннее заявление, которое не называет агрессора и не упоминает необходимость надлежащей обороны Украины".

Несмотря на это, двое представителей СДПГ также подписали открытое письмо.

В ответ на запрос Spiegel депутат районного совета Вольфганг Зайфрид заявил, что не будет отзывать свою подпись, поскольку его отточил способ, которым его парламентская группа дистанцировалась.

В то же время лидер парламентской фракции Партии зеленых Беньямин Рашке призвал другие партии дистанцироваться.