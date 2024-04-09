Германия передаст Украине дополнительные боевые машины Marder

Немецкое правительство заказало у производителя Rheinmetall боевые машины пехоты Marder на поставку в Украину.

Сколько машин Marder Германия передаст Украине

Немецкая компания Rheinmetall передаст Украине 20 дополнительных боевых машин пехоты Marder.

Заказ отдали концерну еще в прошлом месяце, точную стоимость не называют, но отмечают, что речь идет о десятках миллионов евро.

20 модернизированных БМП Marder версии 1A3 со встроенными лазерными дальномерами для эффективного и точного впечатления целей планируют передать Украине в течение этого года. Первые 20 таких машин Украина получила еще в марте 2023 года. Затем последовало еще несколько партий.

Компания передает подержанные сухопутными силами Германии БМП Marder 1A3, проходящие капитальный ремонт. Работы по модернизации ведутся на предприятиях Rheinmetall в Унтерлюсе и Касселе.

В Rheinmetall отметили, что на нужды Вооруженных сил Украины уже передали трехзначное количество БМП Marder.

Что известно о помощи Германии Украине

Rheinmetall — это немецкий оборонный концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Концерн производит, в частности, танки Panther, Leopard, БМП Marder и гаубицы PzH 2000 года.

19 марта на заседании Рамштайна министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро. В нем будут 10 тысяч боеприпасов в артиллерию из запасов Бундесвера, 100 единиц бронетехники и 100 единиц транспорта.

28 марта немецкое правительство обновило перечень военной помощи, которую ФРГ отправила Украине. В частности, тогда анонсировали передачу 20 БМП Marder.