Германия выделяет 576 млн евро на закупку 180 тыс снарядов для Украины

Германия профинансирует чешскую инициативу по заковке боеприпасов для Украины на 576 млн евро. Это позволит закупить 180 тыс. снарядов.

Вклад Германии в чешскую инициативу

В Минобороны Германии сообщили, что на Берлин будет приходиться 40% инициативы.

Ранее Германия объявляла, что присоединится к инициативе, однако не разглашала сумму взноса. Эти боеприпасы Украина получит во второй половине 2024 года. Это будет вторым этапом поддержки артиллерии ВСУ по Германии.

Первый этап — это уже переданные в конце марта 18 тыс. снарядов. Третьим этапом будет соглашение Германии с третьей страной о поставке Украине еще 100 тыс. боеприпасов.

В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине пакета помощи в размере 478 миллионов евро, не считая поддержки чешской инициативы по боеприпасам.

Чешская инициатива по боеприпасам

В феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что его страна нашла за границей источники снабжения 800 тысячами артиллерийских боеприпасов.

Речь идет о 500 тыс. единицах боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. единиц калибра 122 мм.

Публично об участии заявили Нидерланды, Германия, Норвегия, Финляндия, Бельгия, Литва, Португалия, Канада, Люксембург, Польша, Дания, Латвия, Франция, Словения.

В начале марта Павел заявил о завершении сбора средств на закупку боеприпасов для Украины. В правительстве уточнили, что речь идет только о первой партии объемом 300 тыс. снарядов.

Позже Чехия сообщила о возможности закупки еще 200 тыс. артиллерийских снарядов для Украины дополнительно до 300 тыс., приобретение которых профинансировано ранее.