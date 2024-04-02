Германия выделяет 576 млн евро на закупку 180 тыс снарядов для Украины
Категория
Мир
Дата публикации

Германия выделяет 576 млн евро на закупку 180 тыс снарядов для Украины

Снаряд
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Источник:  Reuters

Германия профинансирует чешскую инициативу по заковке боеприпасов для Украины на 576 млн евро. Это позволит закупить 180 тыс. снарядов.

Вклад Германии в чешскую инициативу

В Минобороны Германии сообщили, что на Берлин будет приходиться 40% инициативы.

Ранее Германия объявляла, что присоединится к инициативе, однако не разглашала сумму взноса. Эти боеприпасы Украина получит во второй половине 2024 года. Это будет вторым этапом поддержки артиллерии ВСУ по Германии.

Первый этап — это уже переданные в конце марта 18 тыс. снарядов. Третьим этапом будет соглашение Германии с третьей страной о поставке Украине еще 100 тыс. боеприпасов.

В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине пакета помощи в размере 478 миллионов евро, не считая поддержки чешской инициативы по боеприпасам.

Чешская инициатива по боеприпасам

В феврале президент Чехии Петр Павел сообщил, что его страна нашла за границей источники снабжения 800 тысячами артиллерийских боеприпасов.

Речь идет о 500 тыс. единицах боеприпасов калибра 155 мм и 300 тыс. единиц калибра 122 мм.

Публично об участии заявили Нидерланды, Германия, Норвегия, Финляндия, Бельгия, Литва, Португалия, Канада, Люксембург, Польша, Дания, Латвия, Франция, Словения.

В начале марта Павел заявил о завершении сбора средств на закупку боеприпасов для Украины. В правительстве уточнили, что речь идет только о первой партии объемом 300 тыс. снарядов.

Позже Чехия сообщила о возможности закупки еще 200 тыс. артиллерийских снарядов для Украины дополнительно до 300 тыс., приобретение которых профинансировано ранее.

Артиллерийские снаряды, которые будут закуплены по инициативе Праги, предположительно начнут поступать в Украину в июне.

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