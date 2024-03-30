В Эстонии заявили о нехватке средств на закупку снарядов для Украины по чешской инициативе

Ряд стран уже внесли средства на закупку артиллерийских боеприпасов по инициативе Чехии. Но денег все еще не хватает.

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает

Если мы говорим о миллионе снарядов, это около трех миллиардов евро. Есть разные калибры, меньшие чуть дешевле. Было бы здорово, если бы все удалось сделать. На данный момент можно сказать, что денег не хватает больше, чем снарядов Ханно Певкур Министр обороны Эстонии Ханно Певкур

По словам министра обороны Эстонии, недостающие суммы пытаются найти прежде всего в странах Северной и Центральной Европы. Францию, заявившую, что готова внести больший вклад, следует еще обсудить отдельно.

Очень многое зависит от того, что нам нужно физически проверить некоторые снаряды этих возможных партнеров. Нам сказали, что там можно достать [снаряды], но в каком они состоянии, пригодны ли вообще к использованию — все это нужно проверить, — объяснил министр обороны Эстонии. Поделиться

Что известно об инициативе Чехии

Напомним, президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов вне Евросоюза, которые можно передать Украине. Но, по его словам, для этого необходимо финансирование.

После этого ряд стран Запада начал выделять деньги на закупку боеприпасов, являющихся одной из главных потребностей украинских защитников.

Недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн. снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Украина ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.