В Естонії заявили про брак коштів на закупівлю снарядів для України за чеською ініціативою

Низка країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії. Але грошей все ще бракує.

Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує

Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На даний момент можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів Ханно Певкур Міністр оборони Естонії Ханно Певкур

За словами міністра оборони Естонії, суми, що бракують, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати [снаряди], але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання — все це треба перевірити, — пояснив міністра оборони Естонії. Поширити

Що відомо про ініціативу Чехії

Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього потрібне фінансування.

Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.

Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.

За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Україна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.