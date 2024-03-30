В Естонії заявили про брак коштів на закупівлю снарядів для України за чеською ініціативою

Низка країн вже внесли кошти на закупку артилерійських боєприпасів за ініціативою Чехії. Але грошей все ще бракує.
Коштів на передачу чеських снарядів Україні все ще бракує
За словами міністра оборони Естонії, суми, що бракують, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.
Що відомо про ініціативу Чехії
Нагадаємо, президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила близько 800 тисяч артилерійських снарядів поза Євросоюзом, які можна передати Україні. Але, за його словами, для цього потрібне фінансування.
Після цього низка країн Заходу почала виділяти гроші на закупівлю боєприпасів, які є однією з головних потреб українських захисників.
Нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч, як планувалося раніше.
За словами прем'єра України Дениса Шмигаля, Україна очікує, що першу партію боєприпасів нададуть нашим захисникам уже у квітні.
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