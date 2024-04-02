Німеччина виділяє 576 млн євро на закупівлю 180 тис снарядів для України

Німеччина профінансує чеську ініціативу для закувлі боєприпасів для України на 576 млн євро. Це дозволить закупити 180 тис снарядів.

Вклад Німеччини у чеську ініціативу

У Міноборони Німеччини повідомили, що на Берлін припадатиме 40% ініціативи.

Раніше Німеччина оголошувла, що приєднається до ініціативи, однак не розголошувала суму внеску. Ці боєприпаси Україна отримає у другій половині 2024 року. Це буде другим етапом підтримки артилерії ЗСУ Німеччиною.

Перший етап — це вже передані в кінці березня 18 тис снарядів. Третім етапом буде угода Німеччини з третьою країною про поставку Україні ще 100 тис боєприпасів.

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про надання Україні пакету допомоги в розмірі 478 мільйонів євро, не враховуючи підтримку чеської ініціативи щодо боєприпасів.

Чеська ініціатива з боєприпасів

У лютому президент Чехії Петр Павел повідомив, що його країна знайшла за кордоном джерела постачання 800 тисяч артилерійських боєприпасів.

Йдеться про 500 тис. одиниць боєприпасів калібру 155 мм і 300 тис. одиниць калібру 122 мм.

Публічно про участь заявили Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Бельгія, Литва, Португалія, Канада, Люксембург, Польща, Данія, Латвія, Франція, Словенія.

На початку березня Павел заявив про завершення збору коштів на закупівлю боєприпасів для України. В уряді уточнили, що йдеться лише про першу партію, обсягом 300 тис. снарядів.

Пізніше Чехія повідомила про можливість закупівлі ще 200 тис артилерійських снарядів для України додатково до 300 тис, придбання яких профінансовано раніше.