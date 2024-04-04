В рамках своей инициативы по покупке артиллерийских боеприпасов для Украины Чехия и Германия выделят на это дополнительные десятки миллионов евро.

Что известно о закупке Чехией и Германией артиллерийских боеприпасов для Украины

По словам премьер-министра Чехии Петра Фиалы, его страна планирует выделить десятки миллионов евро на закупку сотен тысяч боеприпасов для Украины.

Он отметил, что вклад Чехии будет составлять сотни миллионов крон или десятки миллионов евро.

Это примерно соответствует той доле, которую должна вложить страна нашего размера и процветания, подчеркнул премьер-министр Чехии. Поделиться

К инициативе Чехии по закупке артиллерийских снарядов для ВСУ присоединилось уже около 18 стран.

Наибольший вклад в размере 576 млн евро планирует внести Германия для закупки 180 тыс. артиллерийских снарядов.

Чехия через команду представителей правительства и с помощью частных компаний искала для Украины минимум 800 тыс артиллерийских снарядов большого калибра первые поставки в Украину ожидаются до июня.

При этом в случае увеличения финансирования будут увеличены в объемы закупки снарядов.

Между тем глава МИД Чехии Ян Липовский назвал большой ошибкой стран ЕС и НАТО отсутствие стратегии по отношению к России.

Общие прения о нашей стратегии в отношении России не ведут ни в НАТО, ни в ЕС. Я считаю это ошибкой. Я считаю, что мы должны проводить такие дебаты. Во время такой дискуссии нужно обсуждать и о том, как должна закончиться война в Украине, — подчеркнул Липовский. Поделиться

Он перечислил принципы суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, Будапештский меморандум 1991 года и отметил, что, если "нет такой реальной стратегии", нужно придерживаться имеющихся принципов.

Отдельно министр выделил принцип, согласно которому государство и народ Украины должны иметь право голоса при принятии решения о будущем мире с Россией.

Наибольшей ошибкой, которую мы, Запад или ведущие силы, могли бы совершить, было бы навязывать или диктовать Украине любое решение, не пригласив ее к участию в этом процессе. Они почувствуют себя преданными, а это не приведет к крепкому и справедливому миру и безопасности в Европе, подчеркнул Липовский. Поделиться

По его мнению, замороженный конфликт не принесет Европе мир.

Меня не радует, когда я слышу о замораживании конфликта, потому что в Украине конфликт был заморожен с 2014 года, а нынешняя война — это просто продолжение замороженного конфликта, начавшегося в 2014 году. Так что, на мой взгляд, это не принесет справедливого и крепкого мира на европейском континенте, — подчеркнул Липовский. Поделиться

Он добавил, что развязанная преступная война против Украины является следствием российского империализма.

Настоящая проблема — это идея, что лидер Кремля, будь то Путин или кто-то другой, может уйти, захватить кусок территории грубой силой и провозгласить: "Это мое", — отметил глава МИД Чехии. Поделиться

Он напомнил о действиях Кремля в Крыму, Грузии, Приднестровье и отметил, что российская пропаганда уже нацелилась на страны Балтии, Польшу и даже Чехию.

Поэтому нам нужно обезопасить Европу, ЕС, Чехию, а простое стремление к замораживанию безопасности не принесет. Но я не исключаю никаких сценариев, конечно, многое может произойти, — подчеркнул Липовский. Поделиться

Что известно о помощи Германии Украине в рамках фонда НАТО

Глава Минобороны Германии Борис Писториус поддержал инициативу главы НАТО Йенса Столтенберга по созданию фонда НАТО для военной помощи Украине.

В то же время он отметил важность избегания дублирования обязанностей.

В частности, необходимо учитывать национальные взносы, которые уже сделаны Украине.