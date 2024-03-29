Доставка боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии уже организуется — МИД Польши

Организация доставки боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы уже началась.
Подготовка к транспортировке боеприпасов
О подготовке сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В то же время Сикорский сказал, что Польша "удвоит свой вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины", однако отказался называть конкретные суммы, назвав это "военной тайной".
Отвечая на вопрос о масштабах нынешней угрозы со стороны России и вероятности вторжения в Польшу, Сикорский сказал:
Чешская инициатива по закупке боеприпасов
Чешская инициатива боеприпасов предусматривает закупку не менее 800 тыс. артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС.
О ней рассказал президент Чехии Петр Павел в феврале 2024 года. Он призвал предоставить финансирование этой инициативы.
Детали держатся в тайне — известные страны, внесшие средства на закупку, но не продающие боеприпасы страны.
Также недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн. снарядов, а не 800 тысяч.
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