Доставка боеприпасов для Украины в рамках инициативы Чехии уже организуется — МИД Польши

Организация доставки боеприпасов для Украины в рамках чешской инициативы уже началась.

Подготовка к транспортировке боеприпасов

О подготовке сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Тот факт, что чешская инициатива уже получила жесткие обещания поддержки, подкрепленные наличными, и что транспортировка уже организуется, означает, что мы ощущаем бремя ответственности за помощь Украине в борьбе с российским вторжением. Радослав Сикорский Министр иностранных дел Польши

В то же время Сикорский сказал, что Польша "удвоит свой вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины", однако отказался называть конкретные суммы, назвав это "военной тайной".

Я не чувствую себя уполномоченным говорить о конкретных суммах. Поделиться

Отвечая на вопрос о масштабах нынешней угрозы со стороны России и вероятности вторжения в Польшу, Сикорский сказал:

В Польше слышны взрывы российских ракет, следующих во Львов. Думаю, не нужно объяснять, что это значит. Поделиться

Чешская инициатива по закупке боеприпасов

Чешская инициатива боеприпасов предусматривает закупку не менее 800 тыс. артиллерийских боеприпасов в странах за пределами ЕС.

О ней рассказал президент Чехии Петр Павел в феврале 2024 года. Он призвал предоставить финансирование этой инициативы.

Детали держатся в тайне — известные страны, внесшие средства на закупку, но не продающие боеприпасы страны.

Также недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн. снарядов, а не 800 тысяч.