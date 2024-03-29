Доставка боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії вже організовується — МЗС Польщі

Організація доставки боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи вже розпочалася.
Підготовка до транспортування боєприпасів
Про підготовку повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
Водночас Сікорський сказав, що Польща "подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України", однак відмовився називати конкретні суми, назвавши це "військовою таємницею".
Відповідаючи на запитання про масштаби нинішньої загрози з боку Росії та ймовірність вторгнення до Польщі, Сікорський сказав:
Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів
Чеська ініціатива боєприпасів передбачає закупівлю щонайменше 800 тис. артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС.
Про неї розповів президент Чехії Петр Павел у лютому 2024 року. Він закликав надати фінансування для цієї ініціативи.
Деталі тримаються в таємниці — відомі країни, що внесли кошти на закупівлю, але не країни, які продають боєприпаси.
Також нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч.
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