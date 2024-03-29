Доставка боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії вже організовується — МЗС Польщі

Організація доставки боєприпасів для України в рамках чеської ініціативи вже розпочалася.

Підготовка до транспортування боєприпасів

Про підготовку повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Той факт, що чеська ініціатива вже отримала тверді обіцянки підтримки, підкріплені готівкою, і що транспортування вже організовується, означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням. Радослав Сікорський Міністр закордонних справ Польщі

Водночас Сікорський сказав, що Польща "подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі боєприпасів для України", однак відмовився називати конкретні суми, назвавши це "військовою таємницею".

Я не почуваюся уповноваженим говорити про конкретні суми. Поширити

Відповідаючи на запитання про масштаби нинішньої загрози з боку Росії та ймовірність вторгнення до Польщі, Сікорський сказав:

У Польщі чути вибухи російських ракет, які прямують на Львів. Думаю, не потрібно пояснювати, що це означає. Поширити

Чеська ініціатива з закупівлі боєприпасів

Чеська ініціатива боєприпасів передбачає закупівлю щонайменше 800 тис. артилерійських боєприпасів у країнах за межами ЄС.

Про неї розповів президент Чехії Петр Павел у лютому 2024 року. Він закликав надати фінансування для цієї ініціативи.

Деталі тримаються в таємниці — відомі країни, що внесли кошти на закупівлю, але не країни, які продають боєприпаси.

Також нещодавно глава МЗС Чехії заявив, що в рамках ініціативи Україні можуть передати 1,5 млн снарядів, а не 800 тисяч.