У рамках власної ініціативи з купівлі артилерійських боєприпасів для України Чехія та Німеччина виділять на це додаткові десятки мільйонів євро.
Що відомо про закупівлю Чехією та Німеччиною артилерійських боєприпасів для України
За словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, його країна планує виділити десятки мільйонів євро на закупівлю сотень тис боєприпасів для України.
Він зазначив, що внесок Чехії складатиме сотні млн крон чи десятки мільйонів євро.
До ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ приєдналось вже близько 18 країн.
Найбільший внесок у розмірі 576 млн євро планує зробити Німеччина для закупівлі 180 тис артилерійських снарядів.
Чехія через команду представників уряду та за допомогою приватних компаній шукала для України щонайменше 800 тис артилерійських снарядів великого калібру перші поставки в Україну очікуються до червня.
При цьому у разі збільшення фінансування буде збільшено у обсяги закупівлі снарядів.
Між тим глава МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав великою помилкою країн ЄС та НАТО відсутність стратегії щодо Росії.
Він перерахував принципи суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, Будапештський меморандум 1991 року та зазначив, що, якщо "немає такої реальної стратегії", треба дотримуватися принципів, які є.
Окремо міністр виділив принцип, згідно з яким держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир із Росією.
На його думку, заморожений конфлікт не принесе Європі миру.
Він додав, що розв’язана злочинна війна проти України є наслідком російського імперіалізму.
Він нагадав про дії Кремля у Криму, Грузії, Придністров'ї та вказав, що російська пропаганда вже націлилася на країни Балтії, Польщу і навіть Чехію.
Що відомо про допомогу Німеччини Україні у рамках фонду НАТО
Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус підтримав ініціативу очільника НАТО Єнса Столтенберга щодо створення фонду НАТО для військової допомоги Україні.
Водночас він зауважив на важливості уникнення дублювання обов'язків.
Зокрема необхідно враховувати національні внески, які вже зроблені Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-