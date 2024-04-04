У рамках власної ініціативи з купівлі артилерійських боєприпасів для України Чехія та Німеччина виділять на це додаткові десятки мільйонів євро.

Що відомо про закупівлю Чехією та Німеччиною артилерійських боєприпасів для України

За словами прем’єр-міністра Чехії Петра Фіали, його країна планує виділити десятки мільйонів євро на закупівлю сотень тис боєприпасів для України.

Він зазначив, що внесок Чехії складатиме сотні млн крон чи десятки мільйонів євро.

Це приблизно відповідає тій частці, яку повинна вкласти країна нашого розміру та процвітання, — підкреслив прем’єр-міністр Чехії. Поширити

До ініціативи Чехії з закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ приєдналось вже близько 18 країн.

Найбільший внесок у розмірі 576 млн євро планує зробити Німеччина для закупівлі 180 тис артилерійських снарядів.

Чехія через команду представників уряду та за допомогою приватних компаній шукала для України щонайменше 800 тис артилерійських снарядів великого калібру перші поставки в Україну очікуються до червня.

При цьому у разі збільшення фінансування буде збільшено у обсяги закупівлі снарядів.

Між тим глава МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав великою помилкою країн ЄС та НАТО відсутність стратегії щодо Росії.

Загальних дебатів про нашу стратегію щодо Росії не ведуть ні в НАТО, ні в ЄС. Я вважаю це помилкою. Я вважаю, що ми повинні вести такі дебати. Під час такої дискусії потрібно обговорювати та те, як має закінчитися війна в Україні, — підкреслив Ліпавський. Поширити

Він перерахував принципи суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, Будапештський меморандум 1991 року та зазначив, що, якщо "немає такої реальної стратегії", треба дотримуватися принципів, які є.

Окремо міністр виділив принцип, згідно з яким держава і народ України повинні мати право голосу при ухваленні рішення про майбутній мир із Росією.

Найбільшою помилкою, яку ми, Захід або провідні сили, могли б зробити, було б нав'язувати або диктувати Україні будь-яке рішення, не запросивши її до участі в цьому процесі. Вони відчують себе зрадженими, а це не призведе до міцного і справедливого миру та безпеки в Європі, — підкреслив Ліпавський. Поширити

На його думку, заморожений конфлікт не принесе Європі миру.

Мене не тішить, коли я чую про заморожування конфлікту, бо в Україні конфлікт було заморожено з 2014 року, а нинішня війна — це просто продовження замороженого конфлікту, який розпочався у 2014 році. Тож, на мій погляд, це не принесе справедливого і міцного миру на європейському континенті, — наголосив Ліпавський. Поширити

Він додав, що розв’язана злочинна війна проти України є наслідком російського імперіалізму.

Справжня проблема — це ідея, що лідер Кремля, чи то Путін, чи хтось інший, може піти, захопити шматок території грубою силою і проголосити: "Це моє”, — зазначив глава МЗС Чехії. Поширити

Він нагадав про дії Кремля у Криму, Грузії, Придністров'ї та вказав, що російська пропаганда вже націлилася на країни Балтії, Польщу і навіть Чехію.

Тому нам потрібно убезпечити Європу, ЄС, Чехію, а просте прагнення до заморожування безпеки не принесе. Але я не виключаю жодних сценаріїв, звісно, багато чого може статися, — наголосив Ліпавський. Поширити

Що відомо про допомогу Німеччини Україні у рамках фонду НАТО

Глава Міноборони Німеччини Борис Пісторіус підтримав ініціативу очільника НАТО Єнса Столтенберга щодо створення фонду НАТО для військової допомоги Україні.

Водночас він зауважив на важливості уникнення дублювання обов'язків.

Зокрема необхідно враховувати національні внески, які вже зроблені Україні.