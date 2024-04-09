Німеччина передасть Україні додаткові бойові машини Marder

Німецький уряд замовив у виробника Rheinmetall бойові машини піхоти Marder на поставку в Україну.

Скільки машин Marder Німеччина передасть Україні

Німецька компанія Rheinmetall передасть Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.

Замовлення віддали концерну ще минулого місяця, точну вартість не називають, але зазначають, що йдеться про десятки мільйонів євро.

20 модернізованих БМП Marder версії 1A3 зі вбудованими лазерними далекомірами для ефективного і точного враження цілей планують передати Україні протягом цього року. Перші 20 таких машин Україна отримала ще в березні 2023 року. Потім було ще кілька партій.

Компанія передає вживані сухопутними силами Німеччини БМП Marder 1A3, які проходять капітальний ремонт. Роботи з модернізації ведуться на підприємствах Rheinmetall в Унтерлюсі та Кассель.

У Rheinmetall зазначили, що на потреби Збройних сил України вже передали тризначну кількість БМП Marder.

Що відомо про допомогу Німеччини Україні

Rheinmetall — це німецький оборонний концерн, один із найбільших виробників військової техніки й озброєння в Німеччині та Європі. Концерн виробляє, зокрема, танки Panther, Leopard, БМП Marder і гаубиці PzH 2000.

19 березня на засіданні “Рамштайну” міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро. У ньому будуть 10 тисяч боєприпасів до артилерії із запасів Бундесверу, 100 одиниць бронетехніки та 100 одиниць транспорту.

28 березня німецький уряд оновив перелік військової допомоги, яку ФРН відправила Україні. Зокрема тоді анонсували передання 20 БМП Marder.