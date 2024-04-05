Германия модернизирует свою армию к вероятной войне с Россией
Категория
Мир
Дата публикации

Германия модернизирует свою армию к вероятной войне с Россией

германия
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Источник:  Правительство Германии

Министр обороны Германии Борис Писториус объявил о планах реорганизовать армию страны.

Германия обновит свою армию, чтобы сделать ее пригодной для ведения войны

В Минобороны Германии подчеркнули, что "поскольку Россия поставила под сомнение европейский мирный порядок, для Германии и ее союзников возникла особая угроза".

Ситуация с угрозами в Европе ужесточилась. Мы стоим перед вызовами, возникающими в этой связи. Это включает реформирование нашего Бундесвера, чтобы он был оптимально позиционирован, особенно в оборонной ситуации.

Борис Писториус

Борис Писториус

Министр обороны Германии

В частности, будет создано единое оперативное центральное командование, которое объединит функции двух своих предшественников — командование зарубежными войсками и командование войсками на территории ФРГ.

Также структура Вооруженных сил Германии будет состоять из четырех видов войск вместо нынешних трех — традиционной армии, военно-морского флота, авиации, а также нового подразделения, которое будет действовать в кибернетическом и информационном пространстве. Киберподразделение будет отвечать за радиоэлектронную борьбу, кибероперации, разведку и защиту информационной инфраструктуры.

Кроме того, теперь в состав армии Германии будут входить силы внутренней безопасности, в то время как военно-воздушные силы будут следить за состоянием своих самолетов — эту функцию выполняло ранее министерство обороны.

Как отмечает Politico, сейчас в Вооруженных силах Германии 181 тысяч военнослужащих, а к 2031 году планируется увеличить численность до 203 тысяч.

Что известно о специальной миссии НАТО для помощи Украине

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что члены Альянса договорились о создании специальной миссии по помощи Украине.

Он отметил, что целью миссии будет увеличение помощи Украине, как военной, так и финансовой.

Это не означает, что мы идем на войну, но это означает, что теперь мы сможем использовать возможности Альянса для координации, подготовки и планирования, чтобы поддерживать Украину более скоординированно, — объяснил Сикорский.

Он также добавил, что планируется более активное проведение подготовки украинских военных на территории Польши.

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