Німеччина модернізує свою армію до ймовірної війни з Росією

Німеччина оновить свою армію, щоб зробити її придатною для ведення війни

У Міноборони Німеччини наголосили, що “оскільки Росія поставила під сумнів європейський мирний порядок, для Німеччини та її союзників виникла особлива загроза”.

Ситуація із загрозами в Європі посилилася. Ми стоїмо перед викликами, що виникають у звʼязку з цим. Це включає в себе реформування нашого Бундесверу, щоб він був оптимально позиціонований, особливо в оборонній ситуації. Борис Пісторіус Міністр оборони Німеччини

Зокрема, буде створено єдине оперативне центральне командування, яке поєднає функції двох своїх попередників — командування закордонними військами та командування військами на території ФРН.

Також структура Збройних сил Німеччини буде складатись з чотирьох видів військ замість нинішніх трьох — традиційної армії, військово-морського флоту, авіації, а також нового підрозділу, який діятиме у кібернетичному та інформаційному просторі. Кіберпідрозділ відповідатиме за радіоелектронну боротьбу, кібероперації, розвідку та захист інформаційної інфраструктури.

Крім того, тепер до складу армії Німеччини входитимуть сили внутрішньої безпеки, тоді як військово-повітряні сили стежитимуть за станом своїх літаків — цю функцію раніше виконувало міністерство оборони.

Як зазначає Politico, зараз у Збройних силах Німеччини 181 тисяча військовослужбовців, а до 2031 року планується збільшити чисельність до 203 тисяч.

Що відомо про спеціальну місію НАТО для допомоги Україні

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що члени Альянсу домовились про створення спеціальної місії з допомоги Україні.

Він зазначив, що метою місії буде збільшення допомоги Україні, як військової, так і фінансової.

Це не означає, що ми йдемо на війну, але це означає, що тепер ми зможемо використовувати можливості Альянсу для координації, підготовки та планування, щоб підтримувати Україну більш скоординовано, — пояснив Сікорський. Поширити

Він також додав, що планується більше активне проведення підготовки українських військових на території Польщі.