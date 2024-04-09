Германия приняла историческое решение на фоне угрозы со стороны России

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, он считает "историческим моментом" решение отправить немецкий контингент в Литву.
Германия отправила своих военных в Литву
Как утверждает немецкий министр, эта бригада является "флагманом" геополитического поворотного момента канцлера Германии Олафа Шольца, о котором он объявил два года назад, после полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Что важно понимать, эта стратегия заключается в размещении тысяч военнослужащих из западных стран в граничащих с РФ государствах.
Борис Писториус обращает внимание на то, что это важный день для Бундесвера, ведь эта база станет первой в современной истории Германии.
Несмотря на то, что ФРГ раньше была участницей многонациональных миссий и военных операций за границей вместе с НАТО и другими партнерами, после завершения холодной войны, она никогда не размещала войска на постоянной основе за пределами своей территории.
Как будет функционировать немецкий контингент в Литве
Он назвал это "скорым началом", ведь пока только 20 немецких солдат будут проживать в гостиницах, а впоследствии будут снимать жилье.
В ближайшие 4 месяца уже 150 военнослужащих начнут новую жизнь в Прибалтике.
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