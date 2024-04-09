Германия приняла историческое решение на фоне угрозы со стороны России

Германия отправила своих военных в Литву

Как утверждает немецкий министр, эта бригада является "флагманом" геополитического поворотного момента канцлера Германии Олафа Шольца, о котором он объявил два года назад, после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что важно понимать, эта стратегия заключается в размещении тысяч военнослужащих из западных стран в граничащих с РФ государствах.

Борис Писториус обращает внимание на то, что это важный день для Бундесвера, ведь эта база станет первой в современной истории Германии.

Несмотря на то, что ФРГ раньше была участницей многонациональных миссий и военных операций за границей вместе с НАТО и другими партнерами, после завершения холодной войны, она никогда не размещала войска на постоянной основе за пределами своей территории.

Как будет функционировать немецкий контингент в Литве

Еще многое предстоит сделать, в том числе на местном уровне. Инфраструктура должна быть хорошей, казармы... жилье, квартиры. Мы сделаем все возможное, чтобы оснастить бригаду изначально так, как она должна быть оснащена. Борис Писториус Глава Минобороны Германии

Он назвал это "скорым началом", ведь пока только 20 немецких солдат будут проживать в гостиницах, а впоследствии будут снимать жилье.

В ближайшие 4 месяца уже 150 военнослужащих начнут новую жизнь в Прибалтике.