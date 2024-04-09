Німеччина ухвалила історичне рішення на тлі загрози з боку Росії

Німеччина відправила своїх військових до Литви

Як стверджує німецький міністр, ця бригада є "флагманом" геополітичного поворотного моменту канцлера Німеччини Олафа Шольца, який він оголосив два роки тому після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що важливо розуміти, ця стратегія полягає в розміщенні тисяч військовослужбовців із західних країн у державах, які межують із РФ.

Борис Пісторіус звертає увагу на те, що це важливий день для Бундесверу, адже ця база стане першою в сучасній історії Німеччини.

Попри те, що ФРН раніше була учасницею багатонаціональних місій і військових операцій за кордоном разом із НАТО та іншими партнерами, після завершення холодної війни, вона ніколи не розміщувала війська на постійній основі за межами своєї території.

Як буде функціонувати німецький контингент у Литві

Ще багато що належить зробити, зокрема на місцевому рівні. Інфраструктура має бути хорошою, казарми мають бути... житло, квартири. Ми зробимо все можливе, щоб оснастити бригаду з самого початку так, як вона має бути оснащена. Борис Пісторіус Глава Міноборони Німеччини

Він назвав це “скорим початком”, адже поки що лише 20 німецьких солдатів будуть проживати у готелях, а згодом винайматимуть житло.

Протягом найближчих 4 місяців уже 150 військовослужбовців почнуть нове життя в Прибалтиці.