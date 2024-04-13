Как долго будет продолжаться война в Украине — прогноз Шольца

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что война в Украине "не будет короткой", и Западу придется еще долго вооружать нашу страну.

Как долго продлится война в Украине

Я всегда говорил, что Россия не должна выиграть эту войну. И скоро стало ясно, что это не будет короткой войны. Нам еще долго придется снабжать Украиной оружием и боеприпасами, — сказал он в интервью TAZ. Поделиться

В то же время Шольц, отвечая на вопрос, когда может закончиться война в Украине, сказал, что "пока никто не может ответить на этот вопрос", в то же время подчеркнув, что Германия будет поддерживать Украину "столько, сколько это необходимо". На вопрос, какова стратегия победы Украины, канцлер ответил — "помешать Путину выиграть эту войну".

Комментируя возможность диалога с Владимиром Путиным, Шольц сказал, что в последний раз говорил с ним по телефону в декабре 2022 года, в то же время не исключил диалога с Путиным в будущем, "когда придет время".

Такие разговоры полезны, когда вы чувствуете, что вы можете изменить ситуацию. Российская война в настоящее время говорит против этого. В прошлом у меня было несколько разговоров с Путиным, иногда воспринимавшихся критически. И я не исключаю дальнейших дискуссий в будущем, — отметил Шольц. Поделиться

Он уточнил, что такой разговор может состояться, "когда Россия поймет, что навязанного мира не будет, а Путин поймет, что ему придется отказаться от своей кампании и вывести войска".

Германия и война в Украине

Недавно Германия объявила новый пакет военной помощи для Украины. ВСУ получили машины для разминирования, беспилотники, винтовки и 6 тысяч снарядов 155-мм калибра.

В то же время BILD писал, что военная помощь Германии для Украины оказалась гораздо меньше, чем утверждают власти ФРГ. Часть из 6 млрд евро, обещанных на военную помощь Киеву, пойдет другим странам и на перевооружение бундесвера.

А недавно в стране разразился скандал, когда 30 немецких депутатов обнародовали открытое письмо с требованием к Берлину прекратить поставки оружия Украине.