Допомога США для України. Вашингтон розробив новий план

Штати запропонували Києву надати десятки мільярдів євро допомоги у кредит під заставу майбутніх прибутків від державних активів РФ, що були заморожені на Заході. Такою інформацією ділиться Financial Times.

Захід не може вирішити, що робити з замороженими російськими активами

Як вдалося дізнатися, “Велика сімка” досі не розуміє, що робити з російськими активами у розмірі 260 мільярдів євро, які заморозили союзники Україну.

Що важливо розуміти, Білий дім підтримує ідею конфіскації активів у повному обсязі та передачі їх Києву.

Попри це, у ЄС продовжують скаржитися на те, це може стати порушенням міжнародного права та дестабілізувати фінансові ринки.

Окремі члени Євросоюзу закликають передати Україні лише ті прибутки, які були отримані від цих активів.

Наразі це питання обговорюється дедалі активніше через те, що США досі не надали багатомільярдну допомогу Києву.

Ми перебуваємо в точці, в якій повинні вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність іммобілізованих резервів для України. Ми не можемо чекати. Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо, — заявив заступник радника з національної безпеки США з питань міжнародної економіки Даліп Сінгх. Поширити

Що пропонують Україні у США

Як зазначає Далін Сінгх, пропозиція американської влади передбачає "поточну вартість майбутнього процентного потоку від іммобілізованих активів, або через облігації, або через позику".

Він також звернув увагу на те, що офіційний Брюссель продемонстрував готовність перераховувати Києву відсотки з резервів на піврічній основі, однак існують способи "збільшити вартість цих потоків доходів з часом".